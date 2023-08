Vereador Alexandre Bobadra tem mandato cassado pelo TRE

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul cassou nesta terça-feira (15) o mandato de Alexandre Bobadra (PL), vereador de Porto Alegre. O parlamentar foi acusado de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Da decisão, cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O recurso havia sido suspenso, após pedidos de vista de desembargadores eleitorais do tribunal. O julgamento foi retomado e os magistrados decidiram, por maioria, cassar o diploma de Bobadra. A ação contra o vereador foi proposta por três candidatos de seu antigo partido, o PSL, que declararam terem sido prejudicados na eleição de 2020, em que Bobadra foi eleito vereador da Capital. Os ex-correligionários do parlamentar cassado o acusaram de concentrar recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinado ao PSL, além de acumular tempo de propaganda eleitoral transmitida na televisão.

LEIA TAMBÉM: Justiça manda cassar mandato do vereador Alexandre Bobadra

Bobadra esteve presente na Câmara de Porto Alegre, nesta terça-feira (15), para participar da cerimônia de entrega do prêmio Comenda Porto do Sol ao ex-deputado federal Deltan Dallagnol, que também teve seu mandato cassado pelo TSE neste ano. A decisão do TRE de cassar o mandato do vereador foi finalizada enquanto o parlamentar ainda estava no plenário. A reportagem tentou ouvir Bobadra sobre o caso, mas ele se recusou a falar.

A presidência da Câmara de Porto Alegre afirmou, em comunicado oficial, que vem acompanhando os encaminhamentos referentes à ação que cassou Bobadra. A nota também diz que o Legislativo da Capital ainda não foi notificado oficialmente, mas, quando houver o comunicado da decisão, "atuará para cumpri-la como a lei determina".