Às vésperas de CPIs da Smed, presidente da Câmara recebe secretário de Educação

presidente da Câmara de Porto Alegre, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), recebeu o titular da Secretaria Municipal de Educação (Smed) da Capital, José Paulo da Rosa, em seu gabinete. O encontro ocorre uma semana antes do início dos trabalhos de pelo menos uma das duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que serão instaladas na Casa para investigar supostas irregularidades na compra de materiais escolares Da Rosa assumiu a pasta no início de julho No primeiro dia após o fim do recesso parlamentar, nesta terça-feira (1º), o, em seu gabinete. O encontro ocorre uma semana antes do início dos trabalhos de pelo menos uma das duas Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que serão instaladas na Casa para investigarpor parte da Smed., depois das denúncias sobre a secretaria repercutirem.

nomes da sua composição confirmados trabalhos devem iniciar a partir da próxima semana, na terça-feira (8), segundo informou Sossmeier. O presidente e o relator da Comissão ainda precisam ser definidos pelos próprios parlamentares que compõem o grupo de investigação. A CPI proposta pela vereadora Mari Pimentel (Novo) já tem ose a sua instalação foi homologada pelo presidente da Câmara. Ossegundo informou Sossmeier. O presidente e o relator da Comissão ainda precisam ser definidos pelos próprios parlamentares que compõem o grupo de investigação.

O líder do governo na Câmara, Idenir Cecchim (MDB), é o proponente da segunda CPI da Smed. Para assinatura e instalação da Comissão, resta ainda a indicação de dois parlamentares que integrarão o grupo. Segundo o Hamilton Sossmeier, os nomes devem ser enviados entre esta terça (1º) e a quarta-feira (2). "Eu falei com a Diretoria Legislativa, que acionou o vereador Cecchim para que ele busque estes dois nomes que estão faltando para poder já entregar de hoje para amanhã, no máximo, para a gente já ter a outra CPI também com os nomes prontos, para ela começar a funcionar e também indicar o presidente e o relator", explica o presidente.

Sobre o encontro com José Paulo da Rosa às vésperas do início das investigações sobre a pasta, o presidente afirma que o foco da conversa foi para tratar de questões institucionais. Sossmeier afirma, no entanto, que o tema das CPIs foi abordado na reunião. "Dentro do assunto, lógico que foi falado também sobre o tema da CPI, são duas, uma delas hoje já saiu os nomes e esta já está apta para começar os trabalhos a partir da próxima semana", afirma o presidente.

eu não vejo elas (as CPIs) hoje como positivas, na minha opinião. Então acho que elas não terão efeito prático para resolver questões, que o próprio governo já está resolvendo, já colocou uma força-tarefa para ver e investigar Na opinião do presidente da Câmara, as CPIs serão "inoperantes" e "não terão efeito prático". "Respeito quem pediu a CPI, as pessoas que vão integrar a CPI, faz parte do regimento da casa, mas, na minha opinião. Então acho que elas não terão efeito prático para resolver questões, que o próprio governo já está resolvendo, jáquais são os pontos que precisam ser mexidos e mudados", argumentou Sossmeier.

Segundo o presidente, o secretário foi convidado a comparecer à sessão ordinária desta quarta-feira no plenário da Câmara. Ficou pré-agendado, porém, a presença de da Rosa em setembro na Casa.