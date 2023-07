Nomes das CPIs da Smed começam a ser definidos pelos vereadores de Porto Alegre

Já são conhecidos os nomes dos vereadores que participarão de uma das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs) que investigam supostas irregularidades na compra de materiais escolares por parte da Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre.

De acordo com assessores da vereadora Mari Pimentel (Novo), ela presidirá a comissão de sua autoria, e os representantes de cada bancada ou partido já foram indicados por suas respectivas agremiações.

A outra CPI que tratará simultaneamente do mesmo tema, de autoria do líder do governo, vereador Idenir Cecchim (MDB), ainda precisa da indicação de alguns representantes, o que deve ocorrer apenas após o recesso parlamentar, que ocorre de 17 a 31 de julho.

Ambas comissões de inquérito só serão instaladas após o recesso dos políticos, pois não haverá atividade parlamentar neste período.

Mari Pimentel integra a bancada independente da Câmara, e a vereadora já realizou duras críticas à gestão do prefeito Sebastião Melo (MDB) no âmbito da educação de Porto Alegre. Na avaliação da parlamentar, a comissão será importante para esclarecer questionamentos dos processos de compra de materiais da Smed.

Já a CPI de autoria de Cecchim procurará, de acordo com o próprio líder do governo Melo na Câmara, "repor a verdade" sobre as supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação.

Um aspecto curioso na nominata dos parlamentares que farão parte da comissão liderada por Mari Pimentel é que Idenir Cecchim, que é o proponente da outra CPI e deve presidi-la, integra o grupo de investigação conduzido pela vereadora do Novo.

A participação simultânea do mesmo parlamentar em duas comissões é permitida na Câmara Municipal.

Confira a nominata da CPI presidida por Mari Pimentel (Novo)

Bloco PCdoB-PSOL-PT: Roberto Robaina (PSOL)

Bloco PCdoB-PSOL-PT: Jonas Reis (PT)

Solidariedade: Cláudio Janta PSD: Cláudia Araújo Novo: Mari Pimentel PP: Comandante Nádia MDB: Idenir Cecchim PSDB: Moisés Barbosa Bloco Podemos-Republicanos: José Freitas (Republicanos) Bloco PL-Cidadania-PTB: Mauro Pinheiro (PL) Bloco PL-Cidadania-PTB: Psicóloga Tanise (PTB) Bloco PCdoB-PSOL-PT: Biga Pereira (PCdoB)