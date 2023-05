Temer avalia que governo Lula vem mantendo ações de sua gestão

Segundo ele, o encontro é uma oportunidade de reunir as principais lideranças politicas nacionais e debater os desafios.Ao avaliar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se disse otimista, mas ponderou que até agora só viu"Eu vejo o Brasil sempre com muito otimismo, possui problemas sociais, políticos e econômicos, mas sempre superou todas as e eventuais crises. Vejo hoje que está havendo uma manutenção das reformas que foram feitas no meu governo ".Destacou o Teto de Gastos, instituído em seu governo, e disse que o arcabouço fiscal apresentado pelo governo Lula "vai fazer uma adaptação do teto de gastos".Também disse que a reforma proposta do Ensino Médio também não será feita no atual governo, mantendo o que foi feito em sua gestão, da mesma forma como ocorre com a reforma trabalhista. "A reforma trabalhista mesmo, que tanto se fala, está também sendo mantida".O evento do Lide foi aberto há poucos minutos, por volta das 8h30min do horário local - um a menos do que o do Brasil- e no momento ocorrem palestras de sete governadores, entre eles Eduardo Leite, e dos prefeitos de São Paulo e do Rio de Janeiro.