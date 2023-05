RS busca consolidar protagonismo em inclusão digital

Fernanda Crancio, de Nova York (EUA)

Os desafios para a Inclusão social digital também foram tratados na agenda da comitiva gaúcha na Microsoft e deverão ser abordados ao longo da semana, em reuniões na Oracle, no Google e em laboratórios de tecnologia de Nova York.



Complementando as falas do governador Eduardo Leite sobre a importância de estabelecer novas parcerias com a Microsoft, a secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade, Lisiane Lemos, falou dos desafios do Estado para avançar na inclusão digital.



“O Rio Grande do Sul tem a grande maioria dos serviços ao cidadão digitalizados e o desafio, hoje, é fazer as pessoas usarem essas ferramentas, levar a internet de alta qualidade para as pessoas em todos os lugares", disse.



A gestora apresentou aos executivos da Microsoft o Mobiliza RS, programa de qualificação, a escola de governo e tratou da proposta de construir centros de inovação nas universidades comunitárias e escolas.



"A questão da inclusão digital anda junto com a inteligência artificial, e eu sempre defendi que a gente tem que se apropriar das coisas e não ter medo delas, poirque o medo acaba nos travando. O desafio do Rio Grande do Sul é fazer com que os 497 municípios vejam a tecnologia como uma oportunidade. Usem a nossa base do RS Digital pra modernizar o seu serviço ", explicou.





Segundo a secretária, o objetivo da missão é aproximar as grandes empresas, mostrar o RS como um centro de inovação, prolongando o que foi iniciado desde a realização da primeira edição da South Summit Brazil em Porto Alegre, em 2022. "E mostrar aos gaúchos que a gente tem protagonismo e pode ser exemplo também", enfatizou Lisiane.