Lula: Novo Ensino Médio foi suspenso para debatermos melhor com área da educação

Agência Estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta quinta-feira (6) que a reforma do novo Ensino Médio no País foi suspensa para que haja uma discussão entre o governo e a sociedade ligada à área da educação.Conforme mostrou o Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o ministro da Educação, Camilo Santana, confirmou na terça-feira (4,) a suspensão do cronograma do novo Ensino Médio, iniciado nas escolas no ano passado. A medida paralisa mudanças que também estavam previstas para serem implementadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024.A decisão foi vista como um aceno claro para parte da esquerda que pede a revogação total do modelo. Nesta semana, o ministro se reuniu por mais de duas horas com o presidente para falar sobre a confusão em torno do Ensino Médio.O que nós determinamos, afirmou Lula, é que "não vamos revogar". "Vamos discutir com todas as entidades interessadas como aperfeiçoar o Ensino Médio no País", acrescentou. "Não foi revogado o cronograma, foi suspenso para que a gente discuta com a sociedade ligada à área da educação o que a gente quer para o novo Ensino Médio", garantiu.