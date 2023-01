Educação é tarefa de todas as pastas, diz Leite a secretariado

Na primeira reunião do secretariado na nova gestão, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) deixou um recado claro para o primeiro escalão do seu governo: a educação deve ser prioridade de todos.

Secretaria de Educação Principal área deste seu segundo governo, Leite entende que o avanço no ensino gaúcho não deve se limitar apenas à(Seduc). “Educação e aprendizagem não podem ser tarefas apenas da Seduc, tem que ser de todo o governo. Todo secretário precisa pensar como ajudar nossos jovens estudantes. Todas (secretarias) têm que ser colaboradoras da comunicação como um todo”, afirmou o governador, na abertura da reunião que ocorreu no Galpão Crioulo do Palácio Piratini.

secretários já anunciados Essa foi a primeira vez que Leite conseguiu reunir praticamente todo seu secretariado para uma reunião. Dos, não estiveram presentes Danrlei de Deus (Esporte e Lazer), que só assume o cargo em fevereiro, Lisiane Lemos (Secretaria Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade) e Pedro Capeluppi (Parcerias e Concessões). O titular da pasta de Habitação e Regularização Fundiária ainda não foi anunciado.

Durante a sua fala inicial ao primeiro escalão, Leite definiu cinco prioridades do Piratini para os próximos quatro anos: melhorar a qualidade da educação e do aprendizado; fazer do RS um polo nacional de qualidade no atendimento à saúde; combater a pobreza, em especial, a pobreza infantil; apoiar o agronegócio, a agricultura familiar e o enfrentamento dos ciclos das seca; e crescer com inovação, transição energética e sustentabilidade.

vice-governador, Gabriel Souza Na oportunidade, o tucano divulgou que seu(MDB), coordenará um escritório de projetos especiais. Entre os projetos, estão o South Summit, a qualificação dos professores do estado através de um programa de bolsas, Primeira Infância Melhor, Jovem Aprendiz, Todo Jovem na Escola e Operação Verão.

reunião dos governadores com os três Poderes Ao tomar a palavra, Souza aproveitou para comentar os atos de violência, vandalismo e ataque à democracia ocorridos no último domingo (8), na capital federal. “Ontem estive em Brasília e pude ver com meus próprios olhos. O governador Eduardo muito bem nos representou em suas declarações (na). Nesse momento, é muito importante que os líderes políticos do país se alinhem em defesa de Estado Democráticos de Direito”, declarou.

