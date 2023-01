Governadores se reúnem com Lula em Brasília

Os governadores se reuniram com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após os atos de violência ocorridos em Brasília no domingo, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e vandalizaram os prédios-sede dos Três Poderes.

O encontro foi no Palácio do Planalto - um dos locais atacados pelos extremistas. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) viajou à capital federal acompanhado da cúpula do PSDB - Bruno Araújo, presidente do partido, e os outros dois governadores da sigla: Raquel Lyra (PE) e Eduardo Riedel (MS).

Durante a reunião, Leite foi o segundo mandatário a se pronunciar, diante dos governadores das outras 26 unidades federativas, de Lula e da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber.

"O nosso compromisso, do RS e da região Sul, é pela manutenção da ordem constitucional e democrática. Qualquer ruptura ou interrupção da ordem democrática é muito pior para o País do que qualquer mal que qualquer governo possa fazer uma vez que foi eleito democraticamente."

Aos demais governadores, Leite incentivou que formassem um gabinete de crise para garantir a ordem democrática e a integridade das instituições. "Reunimos um gabinete de crise com toda a força de segurança, os órgãos de controle, Ministério Público e a Polícia Federal de modo a atuarmos de forma coordenada para fazer a identificação de todos aqueles que atuam nos atos que agridem, não apenas de forma física, as instituições. Como promover os inquéritos policiais que vão levar a consequência para essas pessoas. É fundamental identificar quem participa, quem financia e dar as devidas consequências a quem atenta contra nossa democracia", declarou o gaúcho.

A ministra Rosa Weber tomou a palavra para agradecer a mobilização do Fórum de Governadores. "Agradeço a iniciativa de testemunharem a unidade nacional de um Brasil que todos nós queremos, no sentido da defesa democracia e do Estado Democrático de Direito. O STF foi duramente atacado. Nosso prédio histórico teve seu interior praticamente destruído, em especial nosso plenário. Essa simbologia a mim entristeceu de maneira enorme", disse a presidente do STF.

Através do Fórum de Governadores e da articulação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB), a Força Nacional recebeu colaboração de governadores de aproximadamente 16 estados, que enviaram cerca de 500 homens para reforçar o contingente.

Os governadores também se reuniram com Rosa Weber para dialogar diretamente com o STF, a partir de um convite feito diretamente pela ministra.

Antes de voar ao Planalto, Leite e os tucanos realizaram um encontro interno e divulgaram um vídeo conjunto para repudiar as agressões à democracia por parte dos golpistas que invadiram também o Congresso e a sede do STF. "É importante destacar que, como governadores, temos responsabilidade nos nossos territórios para mantermos a ordem", disse na gravação.