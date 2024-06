O resgate financeiro do aeroporto Salgado Filho

R$ 291 milhões para receber do governo pela pandemia ( coluna Plano de Voo, Jornal do Comércio, 11/06/2024 Sobre a notícia de que a Fraport - concessionária do Aeroporto Salgado Filho - temR$ 291 milhões para receber do governo pela pandemia (), sinto dizer que, provavelmente, não vai receber nada. Quando esta empresa venceu a licitação do aeroporto, eu disse que era um péssimo negócio o que estes alemães estavam fazendo. Não deu outra. Até aqui eles só tiveram prejuízos e nada indica que irão ter lucros antes de muito tempo, se é que terão. (Rafael Alberti Cesa)

Salgado Filho II

Pois é, como diria saudoso, Nelson Rodrigues: "a vida como ela é". E nós seguimos com nosso complexo de vira lata… (Miguel Kirchner Portela)

JC 91 anos

Vida longa ao já quase centenário Em 1960, ingressei no Banco da Província do RS, e o JC era fonte de consulta para acompanhar o desenvolvimento das empresas, então clientes. Nunca mais me afastei do JC., ainda apoio inconteste do empresariado. (Nielon José Escouto)

Mudanças climáticas

caderno Meio Ambiente, JC, 05/06/2024 Um evento climático extremo, ao encontrar vulnerabilidades sociais e humanas no caminho, se transforma em tragédia. Por isso, a lógica é entender o impacto que a mudança no clima tem sobre fenômenos como El Niño e La Niña (). A natureza se comporta de forma cíclica, já tivemos eras glaciais, modificações continentais e agora La Niña. Em 1941, enfrentamos algo do tipo. Porto Alegre precisa se reajustar às mudanças. (Dom Ravanelli)

Meio ambiente

caderno Meio Ambiente, JC, 05/06/2024 Um mês depois das chuvas mais volumosas no RS, ainda não é possível mensurar completamente as consequências socioeconômicas da catástrofe. Para especialistas, o desastre socioambiental gaúcho coloca ainda mais urgência por resultados da chamada agenda ESG (). Não podemos deixar de tomar medidas práticas, como dragagem de rios e construção criteriosa de barreiras, em nome de teorias como "redução de combustíveis fósseis" que não geram qualquer resultado, muito menos imediato. (Felipe Malheiro da Graça)

Animais

Site do JC, 29/05/2024 O número de animais resgatados nas enchentes passou de 10 mil em Porto Alegre. Destes, 6 mil ainda estavam em abrigos temporários, aos cuidados de voluntários, até o fim de maio (). A repórter Fabrine Bartz está de parabéns. Tema importante, sensível e que merece atenção sempre. Escrita sensível e que reforça a importância de valorizar espaços para os pets. (Jean Barbosa Costa)