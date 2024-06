Mais de 10 mil animais foram resgatados das enchentes em Porto Alegre

O número de animais resgatados desde o início das enchentes passou de 10 mil em Porto Alegre. Destes, 6 mil estão em abrigos temporários. Os pontos permanentes também realizam ações voltadas às chuvas, como o caso da Unidade de Saúde Animal Victória (Usav), na Lomba do Pinheiro. Atualmente, 190 pets estão no local aguardando um novo lar - 33 são gatos e os demais são cachorros.

“Fomos a campo para resgatar esses animais nas áreas atingidas. Realizamos uma força-tarefa com o apoio da Defesa Civil, da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros”, detalha o secretário-adjunto da Causa Animal, Jairo Ávila. Após o resgate e antes da adoção, os animais são castrados, vacinados e microchipados. No último final de semana, a unidade abriu as portas para uma feira. O evento recebeu cerca de 300 visitantes. Dentre os 170 animais disponíveis, 80 encontraram novos tutores, sendo 50 cães e 30 gatos.

erguida com recursos do empresário da indústria calçadista Alexandre Grendene Localizada próxima a Viamão, a unidade na Lomba do Pinheiro foie leva o nome da filha dele. Construída ainda em 2016, os atendimentos começaram em 2018. Além do canil, o espaço conta com um hospital veterinário. Nesta quarta-feira (29), a moradora da Zona Norte Paola Lopes, que é tutora da cadela Cacau, buscou atendimento pela segunda vez. “Ela fez uma cirurgia pela prefeitura, mas agora não consegue caminhar e os pontos não fecham. Achamos que ela está com um tumor”, lamentou Paola.

Assim como a Cacau, que não consegue caminhar, os animais atingidos pelas enchentes também chegam, principalmente, com demandas ortopédicas. Embora o espaço seja amplo, o tempo de espera para os atendimentos é relativamente longo. Nesta quarta, Paola ficou mais de uma hora aguardando.

Já na primeira vez que esteve no local, o tempo de espera passou de cinco horas. Antes do local abrir, às 8h, uma fila com mais de 20 tutores já estava formada. Durante a semana, o atendimento acontece até as 17h com acompanhamento veterinário vitalício para os animais adotados.



Outros 3,5 mil animais resgatados das áreas atingidas foram recebidos pelas equipes da prefeitura em pontos como a Usina do Gasômetro e no Viaduto Obirici, até o dia 10 de maio. Mais de 100 também estavam em um abrigo específico para animais na Zona Sul, o CTG Roda de Chimarrão.