Em 2027, a pesquisa Marcas de Quem Decide, realizada pelo Jornal do Comércio, chega à sua 29ª edição, consolidando uma trajetória de reconhecimento e valorização das marcas que se destacam no mercado gaúcho.



Considerado um importante indicador de percepção e posicionamento de marcas no Rio Grande do Sul, o levantamento identifica, a partir da opinião dos entrevistados, as marcas mais lembradas e preferidas em mais de 70 segmentos da economia gaúcha.

Mais do que apontar índices de lembrança, a pesquisa revela quais marcas conquistaram espaço na memória, na confiança e nas escolhas dos consumidores e profissionais do mercado.



O estudo é coordenado pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), responsável pela condução metodológica e pela realização das entrevistas.



Nos próximos dias, empresários e executivos poderão receber o contato de pesquisadores do IPO para participar da entrevista.



A participação é muito importante para garantir a representatividade da pesquisa e contribuir com a percepção individual sobre as marcas presentes no mercado gaúcho. As respostas ajudam a construir um retrato relevante sobre a força e o reconhecimento das marcas em nosso Estado.



Para obter mais informações sobre a pesquisa Marcas de Quem Decide 2027, entre em contato com o Jornal do Comércio:



Confira neste link Confiraa edição de 2026 do caderno Marcas de Quem Decide.