O desenvolvimento passa pelas conexões

Sebastião Melo

Prefeito de Porto Alegre

Porto Alegre vive um novo momento. Depois de enfrentar alguns dos maiores desafios de sua história recente, a Capital aprendeu que é na união entre pessoas, instituições, empresas e propósitos que se constrói desenvolvimento econômico e social verdadeiro. São conexões que geram confiança, orientam decisões e transformam ideias em resultados concretos.

A reconstrução da cidade, após a enchente de maio de 2024, foi o maior exemplo disso. Mais do que recuperar espaços públicos, reconstruímos vínculos e fortalecemos a capacidade de agir juntos. Prefeitura, setor produtivo, universidades e sociedade civil se mobilizaram para superar dificuldades e abrir caminhos para um novo ciclo de desenvolvimento.

Esse novo momento se traduz no POA Futura, o maior programa de investimentos da história da Capital. São cerca de R$ 7 bilhões captados para centenas de obras e ações que impactam diretamente a vida das pessoas.

Mais do que números, trata-se de um plano estruturado, com metas claras, monitoramento contínuo e foco em resultados. É a combinação entre estratégia e execução que irá permitir acelerar, em poucos anos, transformações que levariam décadas na proteção de cheias, infraestrutura e melhoria dos serviços essenciais.

Nesse contexto, o novo Plano Diretor, em debate na Câmara Municipal, representa uma conexão essencial entre presente e futuro. Construído com diálogo e responsabilidade, ele prepara Porto Alegre para os desafios climáticos, qualifica o ambiente urbano, valoriza o Guaíba, reduz o tempo de deslocamento dos cidadãos e amplia oportunidades de moradia e desenvolvimento em todas as regiões da cidade. É a bússola que, caso seja aprovada pelos vereadores, orienta um crescimento mais equilibrado e sustentável.

Demos um passo importante ao avançarmos no debate sobre a Operação Urbana Consorciada Nova Ipiranga, um projeto histórico para a despoluição do Arroio Dilúvio. Por muito tempo, ele foi tratado como um canal de esgoto, acumulando poluição e agravando alagamentos. Agora, queremos virar essa página, com mais saneamento, obras de drenagem e soluções que respeitam o meio ambiente. A ideia é transformar a Ipiranga em um espaço mais verde, humano e com qualidade de vida para quem vive, trabalha e circula por ali.

O desenvolvimento econômico também passa por conexões inteligentes. Trabalhamos para tornar Porto Alegre uma cidade mais atrativa para investir, empreender e inovar. Isso envolveu um esforço amplo para desburocratizar processos, modernizar a gestão pública e criar um ambiente de negócios mais ágil e seguro. Ao mesmo tempo, fortalecemos políticas de proteção social, porque não há crescimento verdadeiro sem inclusão e oportunidades para quem mais precisa. Não se faz proteção social sem desenvolvimento econômico.

Na educação, implementamos medidas estruturantes que a curto, médio e longo prazo nos trarão resultados efetivos. A PPP Escola Bem-Cuidada leva investimentos a mais de 100 escolas da rede municipal, além da construção de 10 novas creches e da criação de 1,8 mil vagas. A parceria qualifica a infraestrutura para que o professor possa se dedicar ao que realmente importa, que é ensinar os estudantes. Com o programa Porto da Educação, ampliamos a oferta na Educação Infantil, fortalecemos o tempo integral e o contraturno, e pela primeira vez, implantamos um sistema próprio de avaliação da qualidade do ensino, consolidando o compromisso assumido nas urnas de melhorar a aprendizagem.

A revitalização do Centro Histórico e início da recuperação do 4º Distrito são exemplos concretos da visão integrada. Estamos transformando áreas estratégicas em polos de moradia, cultura, turismo e inovação, resgatando a vitalidade urbana e gerando novas oportunidades. No Centro Histórico, essa mudança já é visível: avançamos na recuperação do Viaduto Otávio Rocha, na reabertura da Usina do Gasômetro e na qualificação do Quadrilátero Central. A derrubada do antigo Esqueletão encerrou uma marca negativa e abriu caminho para um novo centro.

No 4º Distrito, a transformação está ganhando força com o Escritório +4D, que integra as secretarias e destrava projetos para acelerar as entregas. Após os desafios das enchentes, o distrito se consolida como uma nova fronteira de oportunidades para quem quer investir e gerar desenvolvimento econômico, social e cultural. Nosso agradecimento aos empreendedores que não desistiram e seguem mobilizados com a retomada desta região histórica da cidade.

Dentro dessa estratégia de integração, avançamos também com os Territórios Inovadores, iniciativa que estimula a aproximação entre empresas, startups, universidades e poder público. A inovação não nasce sozinha, ela surge do encontro, troca de ideias, colaboração e trabalho coletivo. É nesse ambiente que novas ideias saem do papel e se transformam em soluções reais para o dia a dia da população.

A 5ª edição do South Summit Brazil, no Cais Mauá, reforça o posicionamento de integração. O evento se consolidou como um dos principais encontros de inovação da América Latina, conectando governos, talentos, empresas, universidades e investidores. Mais do que gerar negócios, ele projeta Porto Alegre para o mundo e fortalece o ecossistema de inovação. Em parceria com o poder público, o SSB também chega às comunidades e aproxima quem empreende na periferia dos caminhos da inovação. É o caso do HackaPOA, que leva empreendedores da Restinga e do Morro da Cruz para formação no South Summit.

Seguimos investindo em infraestrutura, mobilidade, educação, saúde, assistência social e zeladoria, sempre com um objetivo claro: melhorar a vida da cidade e das pessoas, especialmente de quem mais precisa. A tecnologia e a inovação são grandes aliadas para qualificar serviços e ampliar o alcance das políticas públicas. Sabemos que ainda temos muito o que melhorar, mas Porto Alegre está mais preparada, resiliente e conectada com o futuro. Uma cidade que aprendeu com as dificuldades e que transforma desafios em oportunidades de crescimento.