Industrial de Bagé defende verticalização da produção de soja na Campanha Gaúcha

Em consonância com painelistas e autoridades presentes no primeiro evento da edição de 2025 do Mapa Econômico do RS, realizado em Bagé no dia 5 de junho, o diretor da Cerealista Coradini, Valmor Coradini Junior, defende a verticalização da produção na Região da Campanha. De acordo com ele, a expansão da fronteira agrícola no local pode fomentar o desenvolvimento regional, mas é necessário investir na indústria de transformação dos grãos.