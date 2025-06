"Precisamos melhorar o que já temos", afirma José Paulo Cairoli

De Bagé

O ex-vice governador gaúcho e presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack, José Paulo Cairoli, foi um dos painelistas do, realizado pelo Jornal do Comércio, nesta quinta-feira (5), em Bagé. Analisando as principais oportunidades e os desafios das regiões Fronteira Oeste, Campanha, Sul e Centro-Sul, o empresário deixou claro seu posicionamento: “não precisamos criar nada novo, mas, sim, melhorar o que já temos”, pontuou.De acordo com Cairoli, há. Citando dados sobre as exportações brasileiras, ele pontuou o peso do País no mercado mundial em setores como a criação de gado de corte e leiteiro, ovinos e ovos, assim como a produção de mel, soja, café e erva-mate.Muitos dos setores citados possuem forte peso na economia gaúcha e, ao mesmo tempo, têm oportunidades de mercado interno que poderiam ser melhor exploradas, na avaliação do painelista. É o caso da criação de gado, com cerca de 11 mil cabeças no Estado e do rebanho declarado de ovinos, que é o terceiro maior do País, segundo dados levados por Cairoli. “Pode começar com uma área pequena, com pouco, e vamos exercitando isso”, complementou.”, pontuou, ressaltando a importância de aproveitar essas matrizes produtivas para agregar valor por meio da industrialização. Entre os possíveis avanços, considerou as possibilidades de atrair indústrias de processamento de leite e soja na região, assim como avanços na indústria de arroz, principalmente considerando que suas matérias-primas são produtos que já fazem parte das vocações agropecuárias do Sul gaúcho.Além disso, Cairoli pontuou a relevância das universidades para a região. Apesar de ter instituições públicas e privadas espalhadas em todo o território, a. Nesse aspecto – e também no de desenvolvimento econômico, ele acredita que seja possível apostar justamente nestes centros educacionais como uma solução. “Isso é uma joia que tem que ser explorada, a gente tem que fazer com que o jovem fique aqui”, explicou.Para ele, a aposta deve ser em uma educação voltada ao empreendedorismo. “Na minha época, a faculdade era uma coisa longe. Hoje, ela está perto de nós”, acrescentou. O painelista defendeu, ainda, que as instituições de ensino precisam transgredir fronteiras, estando voltadas para a sociedade e não apenas na teoria.Como gargalo da produção, apontou a fraca infraestrutura que, de acordo com Cairoli, atinge não apenas a porção Sul do Estado, mas o território gaúcho em geral. Como alternativa, ponderou a importância do empresariado como força de reivindicações políticas: “para melhorar a política precisamos participar da política”, clamou.