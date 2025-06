Terceira temporada do Mapa Econômico estreia reunindo lideranças em Bagé

A terceira temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul foi aberta nesta quinta-feira (5) com evento no Palacete Pedro Osório, em Bagé, quando lideranças concordaram que é preciso investir no que é a vocação da região Sul, Centro-Sul, Campanha e Fronteira-Oeste. Tanto o prefeito da cidade, Luiz Fernando Mainardi, quanto os painelistas ressaltaram que a indústria precisa estar alinhada com isso.



"Bagé é o maior produtor de mel do nosso Estado. Quero dizer que temos muitas oportunidades. Temos que sair da zona de conforto. Não esperar do governo. Nós aqui esperamos que o governo faça as coisas para nós. Estamos muito focados na soja e esquecendo a pecuária, que é o produto mais adequado para nossa região", enfatizou o presidente da Associação Brasileira de Angus e Ultrablack, José Paulo Cairoli, que também foi vice-governador.

Eduardo Leite gravou vídeo para abertura do Mapa Econômico em Bagé Tânia Meinerz/JC



Para presidente da Associação Comercial e Industrial de Bagé (Aciba), Leonardo Nocchi Macedo, é preciso agregar ao que já se faz bem. "Em cima da matriz produtiva, precisamos desenvolver ações que nos potencializem", acrescentou, falando da carne, da soja e do arroz. Macedo aproveitou a reunião de lideranças para propor uma provocação. "Será que existe vontade do desenvolvimento dessa região?", questionou. "Ela não traz retorno imediato nas urnas. não traz atração para investimentos. Esse é um assunto de muitos anos", argumentou.



Lindonor Peruzzo Junior, vice-presidente da Peruzzo Supermercados, sente a necessidade da retomada do espírito empreendedor e de fazer um trabalho focado em sucessores e sucedidos. Além disso, citou os problemas das rodovias, as classificando com precárias.



A questão logística, para ele, é um dos desafios que devem ser superados para o desenvolvimento da Região Sul. "A BR-290, que ainda não é duplicada, está em duplicação de forma lenta. É um desafio para que caminhões cheguem com qualidade e consigam abastecer as famílias." Peruzzo Junior lembrou, ainda, que a BR-116 precisa ter sua duplicação concluída e que as ferrovias deveriam receber atenção. "O término da concessão com a (empresa) Rumo acaba em fevereiro de 2027. Isso ajudaria a desenvolver nossa região", considera, sobre um avanço sobre trilhos.



Guilherme Kolling, editor-chefe do JC e mediador do debate, explicou que a "ideia do Mapa Econômico é trazer dados e indicadores econômicos para tomada de decisão". Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do JC, celebrou a abertura da terceira temporada frisando que "Bagé é uma cidade referência na região Sul, onde tem papel fundamental na economia". "Se destaca pela pecuária, temos as melhores carnes do mundo aqui, ovinos, bovinos", elogiou. Tumelero também lembrou do papel das oliveiras e dos vinhos na diversificação da economia.