Governador Eduardo Leite diz que Mapa Econômico oferece diretrizes ao RS

Na abertura da terceira temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (5), em Bagé, o governador Eduardo Leite falou sobre o projeto do Jornal do Comércio. Em um vídeo apresentado às lideranças no Palacete Pedro Osório, ele ressaltou a importância da iniciativa. "Dá enorme contribuição para o nosso Estado. Ao percorrer regiões, (o Mapa) oferece as melhores diretrizes, não apenas para ação pública, mas para a iniciativa privada", frisou o governador. Leite reforçou, ainda, que o governo utilizará os dados como orientação para as decisões de sua administração.