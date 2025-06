Mainardi defende verticalização da economia da porção Sul do Estado

De Bagé

O prefeito de Bagé, Luiz Fernando Mainardi (PT), acredita que a. Representando seu município, que sediou no Palacete Pedro Osório, nesta quinta-feira (5), o primeiroo chefe do Executivo avaliou as oportunidades e os desafios do desenvolvimento regional.“Nós queremos não só investir na nossa região, o que é permanente, mas também pensar em como desenvolver ela, porque é, de fato, uma região problemática”, explicou o prefeito. Como o principal problema local, destacou a dificuldade em evitar o êxodo populacional notável na porção Sul do Estado. Uma possível solução, segundo o prefeito, está em uma“Nós precisamos produzir grãos, sim. Mas também precisamos transformar os grãos, assim como o arroz é transformado na nossa região, sendo processado e industrializado”, avaliou.A isso, Mainardi acrescentou dados: a, percentual semelhante ao ocupado pela indústria. Assim, é possível perceber que a base da economia bageense é formada pelo setor de serviços, com destaque ao comércio. “Temos que pensar na atividade da indústria e ela tem que estar vinculada àquilo que se produz na região, na ideia de verticalização”, explica.“Para trabalhar diversificação, (a verticalização) é importante. Se pegarmos outros municípios, onde tem uma atividade mais intensa, vamos ver que ela foi totalmente verticalizada e se produz de produtos têxteis a máquinas. Onde se produz atividade primária, ali se transforma e ali se agrega valor”, acrescenta.Outra perspectiva a ser pensada, avalia o prefeito, é a das mudanças climáticas. A, caindo em cerca de 70% o volume colhido em relação ao ano de 2023. Outras culturas agrícolas, por sua vez, passaram pelos empecilhos gerados pela estiagem.Pensando em como solucionar – ou mitigar – esses problemas, a aposta de Mainardi é o investimento em pesquisas e parcerias bilaterais com o Uruguai, aproveitando a característica fronteiriça da região. Em diálogo com o país vizinho, por exemplo, foi garantido o abastecimento de água à comunidade bageense de Serrilhada, interceptada pela divisa internacional. Mas, garante ele, outras iniciativas podem ser pensadas a partir dessa interrelação.No campo das oportunidades, uma. Em diálogo com os governos nos níveis estadual e federal, e com as universidades instaladas nas regiões Fronteira Oeste e Campanha, as prefeituras locais tem buscado a implementação de um curso de Medicina.Com a chegada deste novo curso, o prefeito espera que a região amplie seu desenvolvimento assim como ocorreu com a chegada de instituições de ensino para os municípios da Campanha e da Fronteira Oeste: “Temos cinco universidades e a Unipampa fez a diferença no momento em que se instalou em toda essa metade Sul do Estado. Foi uma transformação em Bagé e nas outras cidades”, complementou.