Giovanni Jarros Tumelero cita pecuária como destaque da Região Sul do Estado

Jornal do Comércio, celebrou a abertura da terceira temporada do Mapa Econômico do RS Giovanni Jarros Tumelero, diretor-presidente do, celebrou a abertura da, promovida nesta quinta-feira (5) em Bagé, citando as características da cidade. Para ele, o município "tem a melhor carne do mundo".

LEIA TAMBÉM: Governador Eduardo Leite diz que Mapa Econômico oferece diretrizes ao RS



"Bagé é uma cidade referência na região Sul, onde tem papel fundamental na economia. Destaca-se pela pecuária, temos as melhores carnes do mundo aqui, ovinos, bovinos", afirmou. Tumelero também lembrou do papel importante das oliveiras e dos vinhos na diversificação da economia.



O presidente do JC explicou, no Palacete Pedro Osório, que o projeto faz um levantamentos das oportunidades e desafios do Estado. "Bagé é uma cidade referência na região Sul, onde tem papel fundamental na economia. Destaca-se pela pecuária, temos as melhores carnes do mundo aqui, ovinos, bovinos", afirmou.O presidente do JC explicou, no, que o projeto faz um levantamentos das oportunidades e desafios do Estado.

"Desde 1933, o JC tem esse princípio de trazer informações exclusivas aos empresários do Rio Grande do Sul. Continuamos esse legado com novos projetos, como é o Mapa Econômico do RS. A cada temporada visitamos cinco cidades diferentes para fazer esse encontro entre lideranças empresariais", complementou.