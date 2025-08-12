Serra Gaúcha amplia vagas formais de emprego um ano após enchente de 2024

macrorregião da Serra conseguiu manter — e até ampliar levemente — o número de postos de trabalho formais: o crescimento foi de 1,62% um ano após a enchente de 2024. Apesar das enchentes do ano passado e do desempenho inferior no setor de turismo, aconseguiu manter — e até ampliar levemente — o número de postos de trabalho formais: o crescimento foi de 1,62% um ano após a enchente de 2024.

O índice foi impulsionado, principalmente, por duas regiões: o Vale do Caí, que ampliou em 2,85% suas vagas, e a Serra, que teve um crescimento de 2,32%, semelhante ao do Estado do Rio Grande do Sul, que foi de 2,4%. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e consideram a variação de abril de 2024 a abril de 2025.

O crescimento da macrorregião foi impulsionado, de maneira geral, por dois setores. A indústria, que se destacou no incremento do número absoluto de empregos, com cerca de 4 mil novas vagas, e os serviços, com 3 mil postos de trabalho criados. Entre eles, ainda, é possível observar atividades específicas que cresceram ou decaíram. É o caso da fabricação de máquinas e equipamentos (6,8%) e do setor coureiro-calçadista (-2,7%).

Em ambos os casos, entretanto, é possível que, em um futuro próximo, os impactos das tarifas de 50% a produtos brasileiros exportados aos Estados Unidos impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump gerem uma regressão nas vagas. O setor coureiro-calçadista, embora ainda seja o que mais gera empregos no Estado, já apresenta uma queda nos postos de trabalho que podem regredir ainda mais, enquanto outros segmentos da indústria podem estagnar ou decair na criação de oportunidades laborais.

A situação tem preocupado o pesquisador do Departamento de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (DEE-RS) Guilherme Sobrinho, principalmente considerando o peso desses segmentos para o mercado de trabalho gaúcho. "A indústria ainda é super importante na estrutura ocupacional do Estado, embora o setor de couro e calçados tenha tido boa parte da produção externalizada para outros estados em busca de benefícios fiscais e redução de custos de forças de trabalho. Então, pode ser que seja um impacto bastante grande", analisa o especialista.

Para Sobrinho, um dos principais empecilhos é a incerteza quanto à duração das tarifas. Entretanto, ele avalia que ainda é necessário aguardar o anúncio das medidas compensatórias que estão sendo estruturadas do ponto de vista governamental. "Ainda é cedo para analisar, mas a tendência é que o impacto seja grande", complementa. Entre os instrumentos de mitigação dos efeitos do tarifaço, o pesquisador acredita que apostar em inovação e apoio tecnológico pode ser mais eficaz do que a oferta de linhas de crédito.

Serra e Vale do Caí se destacam na geração de emprego

Concentrando a maior população da macrorregião, a Região da Serra conta com 939.680 habitantes e também possui o maior volume de vagas de emprego, com 348.963 postos de trabalho. Há um adensamento dos profissionais na região que conurba alguns dos seus principais municípios e concentra o polo metalmecânico local: Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Farroupilha.

Somados, os municípios geraram 2.566 novos postos de trabalho no setor industrial e cresceram em 5,5% os empregos na construção civil. No caso da indústria, as vagas foram ampliadas principalmente em fabricação de máquinas e equipamentos (803) e de produtos de metal (491). No caso da construção, o destaque é em serviços especializados (aumento de 6,8% nas vagas).

Já no Vale do Caí, que ampliou, proporcionalmente, mais o número de empregos que o Rio Grande do Sul, o destaque está em Bom Princípio, que aumentou em 6,2% suas vagas de trabalho. Nesse caso, o crescimento está atrelado aos setores de fabricação de móveis e de produtos de plástico e borracha, além de serviços especializados em construção.

Os Campos de Cima da Serra e o Vale do Paranhana Encosta da Serra estiveram estagnados. Eles cresceram, respectivamente, apenas 0,16% e 0,94%.

Região das Hortênsias foi a única a perder empregos