Região Sul do RS está abaixo da média estadual na criação de empregos

evento de abertura da terceira temporada do Mapa Econômico do RS, realizado em Bagé prefeito Luiz Fernando Mainardi Entre os desafios da Região Sul do Estado para o seu desenvolvimento econômico está a dificuldade em criar oportunidades de empregos. Durante, no dia 5 de junho, odestacou esse como um empecilho para evitar o êxodo populacional.

Os dados oficiais do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) confirmam a percepção do chefe do Executivo de Bagé: embora a variação no estoque de empregos regional tenha sido positiva, ela ainda está abaixo da média estadual.

Regiões Sul, Campanha, Fronteira Oeste e Centro-Sul . O Rio Grande do Sul conseguiu ampliar as oportunidades de vagas formais de trabalho em 2,45% entre abril de 2024 e abril de 2025, conforme o mais recente Boletim do Trabalho produzido pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado (DEE-RS). Já as

O crescimento da Região Sul, embora singelo, é puxado pelas cidades mais populosas de cada região. Municípios como Rio Grande, São Borja, Pelotas e Bagé, por exemplo, conseguiram ampliar mais as oportunidades do que o Estado. "Dentro dessa perspectiva dos maiores municípios, não é uma região que esteja demonstrando uma crise ou uma insuficiência de dinamismo sistemicamente", avalia o pesquisador do DEE-RS Guilherme Sobrinho.

Por outro lado, o número é derrubado por índices negativos em outros municípios. Principalmente, em São José do Norte, onde foi perdido quase 50% do estoque de empregos no mesmo período. A variação pode ser explicada, em parte, pelo Estaleiro EBR, de acordo com o pesquisador, que impacta nas oportunidades do setor industrial. "A indústria de embarcações está concentrada quase 100% em São José do Norte. E há uma oscilação muito grande, pelo que tenho acompanhado, em função do vai e vem da política de afirmação do polo naval", avalia Sobrinho.

Ao avaliar setores econômicos, é notável que há discrepâncias entre a Região Sul e outras partes do Estado. Afinal, embora na maioria do território gaúcho a construção civil tenha tido um boom de empregos, é possível observar que na região funcional que abrange parte da Campanha e da Fronteira Oeste, houve uma queda. Para o especialista, os índices negativos podem estar relacionados a grandes obras nos respectivos locais que foram finalizadas durante o período analisado.

Já na agropecuária, todo o Estado passou por dificuldades na geração de empregos. Entretanto, a parte Sul foi a mais atingida, com variações negativas conforme aponta o DEE-RS. O catalisador disso pode ter sido a repetição dos problemas climáticos locais observados ao longo dos últimos anos. Afinal, embora não tenha sido tão diretamente afetada pelas enchentes que assolaram a maior parte das cidades gaúchas, a Região Sul enfrentou uma severa estiagem mais uma vez. O fator, aliás, impactou negativamente na própria economia do Rio Grande do Sul nos anos 2020.