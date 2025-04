Cambará do Sul quer retomar movimento nos parques nacionais

Os Parques Nacionais de Aparados da Serra e Serra Geral, em Cambará do Sul, na região dos Campos de Cima da Serra, apresentaram uma queda no número de visitantes no ano passado. O local, que possui a maior cadeia de cânions da América do Sul, recebeu cerca de 120 mil visitantes, abaixo da média tradicional para um ano na cidade. A queda é vista, num primeiro momento, pelo impacto causado pelas enchentes de maio, que limitou o acesso aos parques e à cidade serrana.

pediu ao governo federal o fechamento dos espaços No ano passado, a Urbia Cânions Verdes, concessionária dos parques,, alegando prejuízos causados pelas enchente. O pedido veio devido à queda de 40% da visitação na região, e para haver um reequilíbrio financeiro no contrato entre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) - o poder governamental concedente do espaço - e a empresa. Depois de conversas sobre o assunto, a Urbia manteve a operação, mas a tirolesa, principal atrativo instalado, segue sem operar.

O secretário de Turismo Andrews Mohr explica que no início do processo a Urbia expôs a possibilidade de encerramento das atividades como uma estratégia para "chamar a atenção" do poder concedente e, assim, estabelecer um diálogo. O secretário diz que o município possui uma relação próxima com a empresa concessionária para restabelecer o diálogo. "Estamos criando uma agenda positiva para encontrar maneiras de conseguirmos aumentar a demanda de visitação aqui na região. O prefeito, inclusive, posicionou o nosso município junto ao governo federal como um elo para oportunizar espaços de diálogo na construção de uma solução para esse processo de requerimento financeiro", explica.

Para além das interações, o município iniciou uma estratégia publicitária de reposicionamento dos atrativos turísticos como uma marca, que visa relacionar Cambará do Sul com o turismo ao ar livre, à natureza e à conservação do bioma Mata Atlântica e, assim, manter a média de visitação semelhante ao ano anterior. De acordo com Mohr, também estão sendo implementadas qualificações do trade turístico da região, que vão desde a formação da mão de obra especializada até sua capacitação, para que as empresas locais possuam tecnologias de gestão financeira e operacional para fazerem seus negócios prosperarem.

O município aguarda uma maior movimentação para o feriado de Páscoa, visto que toda a rede hoteleira está ocupada para a data. "Nós temos hoje à disposição do nosso visitante em torno de 2 mil leitos, e todos estão reservados para o feriadão", conta.

Em nota, a Urbia informa que as unidades de conservação estão abertas e funcionando normalmente. A companhia reforça que o pleito de reequilíbrio do contrato de concessão está em discussão na Câmara de Mediação e Arbitragem. Desde que assumiu a gestão, a empresa afirma ter investido mais de R$ 37 milhões em infraestrutura e manutenção das áreas de visitação dos parques e ainda R$ 20 milhões a título de Outorga para o Poder Concedente.