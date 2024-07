Eduardo Leite elogia iniciativa do JC em promover o Mapa Econômico do RS

Eduardo Leite participou, através de uma mensagem em vídeo, da estreia da segunda temporada do projeto Mapa Econômico do RS O governadorparticipou, através de uma mensagem em vídeo, da, que faz uma radiografia das principais cadeias produtivas gaúchas e a da atividade econômica de forma regionalizada. A fala de Leite foi exposta antes do início do painel realizado em Erechim, para debater as regiões Norte, Noroeste, Missões, Celeiro, Médio Alto Uruguai, Produção e Alto Jacuí. O evento aconteceu no dia 18 de julho na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim.

O Mapa Econômico do RS, promovido pelo JC , ajuda a olhar para cada uma das regiões, identificar as suas potencialidades e debater rumos para o desenvolvimento de cada umas dessas regiões do nosso Estado, especialmente neste momento de retomada após as enchentes", afirmou o governador.

Leite reconheceu a importância da iniciativa e sua contribuição para impulsionar a economia do Estado. "Aproveito para saudar a disposição do Jornal do Comércio de levar adiante um projeto tão importante. Também gostaria de associar esta iniciativa ao nosso Plano Rio Grande, que visa a reconstrução do Rio Grande do Sul, que reúne diversas iniciativas do poder público", completou.

Leia a manifestação de Leite na íntegra

Governador Eduardo Leite participou do evento em Erechim através de mensagem em vídeo exibida antes do painel TÂNIA MEINERZ/JC

Quero saudar ao Jornal do Comércio por essa iniciativa do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, um projeto que ajuda a olhar cada uma das regiões, identificar suas potencialidades e debater rumos para o desenvolvimento econômico de cada uma das regiões do nosso Estado.

Especialmente nesse momento que a gente vivencia, desta retomada após um evento climático tão crítico como o que a gente vivenciou, essa iniciativa é ainda mais valiosa para o Rio Grande do Sul. Então, saúdo essa disposição do Jornal do Comércio de levar adiante um projeto tão importante.

E, claro, associar essa iniciativa ao nosso Plano Rio Grande, o plano de reconstrução do Rio Grande do Sul, que reúne diversas iniciativas também do lado do governo, do poder público, para que nós possamos fazer uma retomada com vigor, com força e na velocidade que a população gaúcha deseja.

Um grande abraço a todos que participam deste encontro.

Confira a agenda de eventos do Mapa Econômico em 2024



18/07 – Evento já realizado em Erechim (Regiões Norte, Noroeste, Missões e Alto Jacuí)

15/08 – Bento Gonçalves (Regiões Serra, Hortênsias, Campos de Cima da Serra, Hortênsias e Vale do Paranhana)

17/09 – Rio Grande (Regiões Sul, Centro Sul, Campanha e Fronteira Oeste)

17/10 – Santa Maria (Regiões Centro, Jacuí Centro, Vales do Taquari, do Jaguari e do Rio Pardo)

19/11 – Porto Alegre (Regiões Metropolitana, Vales do Sinos, do Caí e Litoral)