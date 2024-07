JC abre nova temporada do Mapa Econômico do RS com evento em Erechim

projeto Mapa Econômico do Rio Grande do Sul A segunda temporada docomeça nesta quinta-feira, 18 de julho, com um evento em Erechim. Projeto lançado pelo Jornal do Comércio em 2023, o Mapa faz uma radiografia das principais cadeias produtivas gaúchas, de forma regionalizada.

Para detalhar a atividade econômica das diferentes partes do Estado, o Rio Grande do Sul é dividido em cinco grandes regiões, de acordo com critérios de proximidade geográfica e afinidade econômica, seguindo parâmetros da Secretaria Estadual do Planejamento.

retomada econômica do Rio Grande do Sul Os debates deste ano foram adiados em função das enchentes de maio, e terão a programação concentrada neste segundo semestre, a partir de julho. Aestará em pauta, bem como os desafios de uma economia em transformação.

diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero , reforça o compromisso em estimular o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, apresentando informações confiáveis e estratégicas para os negócios, além de dar projeção às cadeias produtivas que geram emprego e renda no Interior do Estado. "Queremos dar espaço e mostrar as boas iniciativas que são exemplo para a economia gaúcha. E também discutir os desafios, ajudando a encontrar soluções."

O evento em Erechim vai debater o desenvolvimento econômico das Regiões Norte, Noroeste, Missões e Alto Jacuí. O evento desta quinta-feira começa às 17h30min, na Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim (ACCIE), localizada na rua Henrique P Salomoni, nº 403.

Serão painelistas o presidente da Atitus Educação, Eduardo Capellari, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Erechim, Darlan Dalla Roza. O debate terá a mediação do editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, sob o tema "Desafios para a Retomada Econômica do RS e Tendências de uma Economia em Transformação", aborando as Regiões Norte, Noroeste, Missões e Alto Jacuí.

"Na primeira edição, o Mapa trouxe importantes indicadores para a economia do Rio Grande do Sul, através de análise de dados, cruzando informações de estudos de entidades privadas, relatórios de órgãos governamentais e centenas de entrevistas com economistas e empresários. Esse material é complementado com a escuta in loco, durante os eventos, das lideranças regionais, que sabem melhor do que ninguém as oportunidades e os problemas a serem resolvidos", explica Kolling.

www.jornaldocomercio.com A cobertura do evento em Erechim será publicada em tempo real eme pelas redes sociais do JC, o que dá visibilidade não apenas a quem faz exposições no palco, mas a todos os participantes.

Após cada evento, é publicado um caderno especial no JC, que circula por todo Estado, mostrando as potencialidades para o desenvolvimento de cada região.

As inscrições para participar do evento em Erechim podem ser feitas pelo Sympla em https://www.sympla.com.br/evento/mapa-economico-do-rs-em-erechim/2499698



Confira a agenda de eventos do Mapa Econômico em 2024



18/07 – Erechim (Regiões Norte, Noroeste, Missões e Alto Jacuí)

15/08 – Bento Gonçalves (Regiões Serra, Hortênsias e Campos de Cima da Serra)

17/09 – Rio Grande (Regiões Sul, Centro Sul, Campanha e Fronteira Oeste)

17/10 – Santa Maria (Regiões Centro, Jacuí Centro, Vales do Taquari e do Rio Pardo)

19/11 – Porto Alegre (Regiões Metropolitana, Vales do Sinos, do Caí e Litoral)



Inscrições pelo Sympla:

