Projeto Mapa Econômico do RS fomenta o desenvolvimento, diz presidente do JC

Mapa Econômico do Rio Grande do Sul A vocação do Jornal do Comércio, desde sua origem, é fomentar o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul, levando informações estratégicas para o mundo dos negócios. Foi assim na sua fundação, em 1933, quando foi criado um boletim para informar sobre as cargas que chegavam ao porto da capital gaúcha. E é assim, em 2023, com os dados e análise trazidos pelo projeto

painel regional do Mapa Econômico do RS A avaliação foi feita pelo diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovani Jarros Tumelero, na abertura do quinto e último, realizado na segunda-feira, 20 de novembro, em reunião-almoço na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). O evento debateu com lideranças empresariais e políticas as oportunidades e os desafios para o desenvolvimento econômico das regiões Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral.

vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes Tumelero destacou que em todas as regiões em que a caravana do Jornal do Comércio passou foi visto a importância e a diferença que faz ter bons gestores públicos alinhados com a iniciativa privada, a fim de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Nesse aspecto, elogiou o, que representou o prefeito Sebastião Melo na cerimônia, pelo fato de a Capital ter sido apontada como melhor cidade para fazer negócios do Brasil. "Tenho certeza que a Capital vai ser um exemplo mundial de empreendedorismo e inovação, e atrairá empresas internacionais", acrescentou.

secretária estadual da Comunicação, Tânia Moreira . O diretor-presidente do JC também reconheceu a contribuição da gestão do governador Eduardo Leite para a inovação, além de destacar as privatizações realizadas e o trabalho para equilibrar as contas públicas, o que é fundamental para que o empreendedorismo possa se desenvolver, avaliou, dirigindo-se à

Tumelero ainda destacou que o JC completou 90 anos de circulação ininterrupta, fundado pelos seus bisavós Jenor e Zaida Jarros, que sempre levaram como princípio apoiar e incentivar o comércio, a indústria, o serviço e o agronegócio, o que se mantém até hoje. "O projeto do JC se propõe a mapear a economia em todas as suas regiões, mostrando exemplos positivos, que podem ser replicados, e os problemas a serem resolvidos em cada localidade."

Segundo o diretor-presidente do JC, os encontros regionais com lideranças empresariais e políticas têm o propósito de realizar um debate saudável e levantar os principais desafios e potencialidades. "Tudo isso com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico e social do Estado, ou seja, os mesmos princípios trazidos pelos fundadores do Jornal do Comércio há 90 anos", concluiu.