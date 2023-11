Último evento do Mapa Econômico do RS 2023 começa em Porto Alegre

Lideranças empresariais e políticas se reúnem, nesta segunda-feira (20), para o quinto e último evento do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo Jornal do Comércio, em 2023. O debate acontece na Fiergs, em Porto Alegre, e irá discutir os potenciais e as dificuldades econômicas da Região Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral do Estado.



Entre os painelistas confirmados estão o gerente de relações institucionais da Braskem, Daniel Fleisher, o diretor do grupo de política industrial da Fiergs, Hernane Cauduro, e o presidente da Unimed, Dr. Nilson May. A edição impressa do Mapa Econômico será publicada no dia 27 de novembro, com matérias aprofundadas sobre o cenário de todas as regiões abordadas.

O presidente da Unimed, Dr. Nilson May pretende abordar o cooperativismo na área da saúde. “Vamos falar sobre o sistema cooperativo e empresarial. Nós ampliamos para um conjunto de empresas que movimentam a economia no Estado”, disse, ressaltando que essa é uma oportunidade única, uma vez que não é comum a Unimed participar de eventos empresariais, já que sua comunicação é focada no público final.



O gerente de relações institucionais da Braskem, Daniel Fleisher, enfatizou a necessidade da discussão sobre a economia do Estado. “O evento promovido pelo JC é fundamental para que executivos e autoridades políticas possam aprofundar discussões e entender como o cenário é desafiador para todos”, disse.



O diretor do grupo de política industrial da Fiergs, Hernane Cauduro, afirmou que a expectativa para o Mapa Econômico do RS é muito positiva e elogiou a diversidade regional do debate. “Esse tipo de jornada no RS, nos polos econômicos de cada região, debatendo as oportunidades e os desafios agrega muita informação”, destacou.