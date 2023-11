Tânia Moreira destaca crescimento de 9,3% do PIB do RS em 2021

evento do Mapa Econômico do RS Representando o governador Eduardo Leite nona segunda-feira, 20 de novembro, na Fiergs, a secretária estadual de Comunicação, Tânia Moreira, destacou que o Jornal do Comércio, “mais do que registrar o dia a dia da sociedade, é protagonista de um debate público sobre a situação do Estado”.

Tânia destacou o crescimento do PIB do Rio Grande do Sul em 9,3% em 2021, divulgado na semana passada, e relacionou com o debate conduzido pelo JC: “precisamos de vozes e de olhares atentos e críticos sobre a realidade, porque a construção do futuro deve ser um processo coletivo pautado pelas decisões tomadas no presente, o que vai ao encontro do falado aqui”.

Ao final da sua manifestação, Tânia Moreira pediu “a todos que sigamos atentos aos desafios climáticos” que atingem o Estado e há meses mobilizam a atuação do governo e a busca por recursos para investimento nas regiões atingidas.