Mapa Econômico do RS encerra primeiro ano com evento em Porto Alegre

Debater os desafios e as oportunidades para o desenvolvimento econômico da Região Metropolitana, Vale do Sinos e Litoral do Rio Grande do Sul foi o objetivo do quinto e último evento do Mapa Econômico do RS de 2023, promovido pelo Jornal do Comércio. O encontro aconteceu na Fiergs, em Porto Alegre, nesta segunda-feira (20), e reuniu três painelistas: o gerente de relações institucionais da Braskem, Daniel Fleischer, o diretor do grupo de política industrial da Fiergs, Hernane Cauduro, e o presidente do Sistema Unimed Federação, Nilson May.

a industrialização é o melhor caminho para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ele ressaltou como principal desafio a falta de mão de obra qualificada. “A educação é um grande desafio, precisamos de mão de obra qualificada para a indústria.” Também defendeu que o Estado invista em infraestrutura para o desenvolvimento econômico. Ainda defendeu a redução do custo Brasil e da carga tributária. “É um empecilho para o crescimento da indústria”, disse.



O gerente de relações institucionais da Braskem, Daniel Fleisher, destacou como oportunidade a possibilidade do Rio Grande do Sul produzir cana-de-açúçar, matéria-prima para a fabricação de plástico verde no Estado. “Precisamos trazer de São Paulo. Poderia ser produzido aqui”, ponderou Fleischer. Ele também acredita que a reciclagem de plásticos pode favorecer investimentos no Estado, mas ressaltou que a indústria química vive o ciclo de baixa e que a carga tributária é um desafio. “O cenário é complexo e ainda passa por questões tributárias. Precisamos encontrar um caminho para garantir competitividade.”



Presidente da Unimed Federação, Nilson May destacou a importância do cooperativismo. Ele disse, ainda, que um grande desafio é garantir maior assistência da população por planos acessíveis. “Um dos grandes desafios que temos é encontrar uma forma de nos aproximarmos mais da camada populacional que não pode pagar os valores de um plano de saúde privada mais caro”, apontou.



O evento também foi palco para debater uma polêmica recente do RS: o aumento do ICMS, proposto pelo governador Eduardo Leite. O atual vice-presidente do BRDE e ex-governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior, defendeu o debate sobre o assunto Para o diretor da Fiergs, Hernane Cauduro,Ele ressaltou como principal desafio a falta de mão de obra qualificada. “A educação é um grande desafio, precisamos de mão de obra qualificada para a indústria.” Também defendeu que o. Ainda defendeu a redução do custo Brasil e da carga tributária. “É um empecilho para o crescimento da indústria”, disse.O gerente de relações institucionais da Braskem, Daniel Fleisher, destacou como oportunidade a possibilidade do Rio Grande do Sul produzir cana-de-açúçar, matéria-prima para a fabricação de plástico verde no Estado. “Precisamos trazer de São Paulo. Poderia ser produzido aqui”, ponderou Fleischer. Ele também acredita que a, mas ressaltou que a indústria química vive o ciclo de baixa e que a carga tributária é um desafio. “O cenário é complexo e ainda passa por questões tributárias. Precisamos encontrar um caminho para garantir competitividade.”Presidente da Unimed Federação, Nilson May destacou a i. Ele disse, ainda, que um grande desafio é garantir maior assistência da população por planos acessíveis. “Um dos grandes desafios que temos é encontrar uma forma de nos aproximarmos mais da camada populacional que não pode pagar os valores de um plano de saúde privada mais caro”, apontou.O evento também foi palco para debater uma polêmica recente do RS:. O atual vice-presidente do BRDE e ex-governador do RS,. Já o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, criticou a medida, assim como o mecanismo da reforma tributária que relaciona a transição à arrecadação dos estados, o que estimularia o aumento de impostos.

O diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, ressaltou que a vocação do jornal, desde sua origem, é “contribuir com iniciativas que fomentem o desenvolvimento do Estado”, com informações exclusivas para a tomada de decisões.

Editor-chefe do JC, Guilherme Kolling avaliou que o trabalho do Mapa Econômico do RS permite a formulação de indicadores econômicos no Estado, permitindo apontar o cenário atual e projetar caminhos para o desenvolvimento. “Para saber para onde vamos, precisamos entender onde estamos”, ponderou.



Ao longo do ano, o JC percorreu outras quatro regiões do Estado e debateu com lideranças locais os potenciais de crescimento e os desafios de diferentes segmentos.