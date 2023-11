Presidente da Fiergs critica aumento do ICMS no Rio Grande do Sul

frontalmente contra o aumento" do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) proposto pelo governador Eduardo Leite O presidente da Fiergs (Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul), Gilberto Petry, afirmou, no último encontro do ano do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, promovido pelo Jornal do Comércio, que a federação é "" do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)(PSDB) na semana passada. De acordo com o projeto, a alíquota passará de 17% para 19,5%.

defendeu, por outro lado, o debate sobre o assunto. "Lamentavelmente fomos surpreendidos pela intenção do governo de elevar a carga tributária. Agora, contamos com a visão lúcida dos deputados estaduais para votar o projeto. Somos frontalmente contra o aumento, não tem espaço para isso", enfatizou Petry. O atual vice-presidente do BRDE e ex-governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior, também presente no evento,

O presidente afirmou, ainda, que unir o estado e a iniciativa privada é o melhor caminho para o desenvolvimento. "Não há nação desenvolvida no mundo que não tenha priorizado a industrialização. Precisamos de um consenso que solucione nossas urgências econômicas e avance nos pontos estruturais para o desenvolvimento sustentável", ponderou.

O presidente da Fiergs aproveitou a ocasião para demonstrar o que a instituição está fazendo em busca da industrialização do Estado e do País, como os estudos realizados pelo Grupo de Política Industrial da Federação das Indústrias para criar a expansão da economia. "Estamos levando aos governos uma série de sugestões em seis segmentos: educação, inovação, eficiência no setor público, internacionalização, infraestrutura e integração das cadeias produtivas", afirmou.

Sobre o Mapa Econômico do RS, Petry considerou que o 'Raio X' da economia é muito relevante para a indústria "É de muita relevância para o nosso estado. Nos sentimos honrados. Sempre buscamos alternativa para o desenvolvimento estadual e nacional", finalizou.

foi um dos painelistas do evento desta segunda-feira (20) O diretor do grupo de política industrial da Fiergs, Hernane Cauduro,, que aconteceu na instituição. Ele também defendeu que a industrialização é o melhor caminho para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Como principal desafio, ele ressaltou a falta de mão de obra qualificada. “A educação é um grande desafio, precisamos de mão de obra qualificada para a indústria.” Também defendeu que o Estado invista em infraestrutura para o desenvolvimento econômico. Cauduro ainda argumento sobre a redução do custo Brasil e da carga tributária. “É um empecilho para o crescimento da indústria”, disse.

Participaram do painel sobre desafios e oportunidades econômicas da Região Metropolitana, Vale dos Sinos e Litoral, também, o gerente de relações institucionais da Braskem, Daniel Fleischer e o presidente do Sistema Unimed Federação, Nilson May.