No Mapa Econômico do RS, Ricardo Gomes diz que redução de impostos aumentou arrecadação

evento do Mapa Econômico do RS Porto Alegre conquistou a classificação do antigo Ministério da Economia como o melhor ambiente de negócios do Brasil com base no tripé desburocratização, simplificação e desoneração do setor produtivo, destacou o vice-prefeito da Capital, Ricardo Gomes, nopromovido pelo Jornal do Comércio nesta segunda-feira, 20 de novembro, na Fiergs. O destaque da cidade foi lembrado também na fala do diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

Para o gestor, “o setor privado é o motor da economia” – assim, saber dos investimentos que estão sendo realizados na cidade é a oportunidade que o poder público tem para “adaptar as políticas de desenvolvimento, para colocar os incentivos certos nos locais certos”.

Ao apontar que o cálculo do PIB nacional demora para se desdobrar para estados e municípios, Gomes destacou que o mapeamento realizado pelo jornal “nos dá uma ferramenta extraordinária para entender a economia privada e ajustar os incentivos em concordância com as necessidades de quem está com 'a barriga no balcão' e assim acaba nos dizendo qual o caminho a política pública deve seguir”.

Gomes falou também sobre a preocupação da administração municipal com a reforma tributária em tramitação a nível federal – a avaliação é que os recursos se concentrarão ainda mais em Brasília, o que “transformará todos os gestores municipais e estaduais em pedintes com o "pires na mão".

A manifestação de Gomes foi bem recebida pelo público, formado principalmente por empresários. O vice-prefeito foi fortemente aplaudido ao destacar que a atual gestão municipal já promoveu a redução de tributos municipais (Imposto Sobre Serviço - ISS) para 40 atividades econômicas, e que mais uma estava na pauta de votação do Legislativo – serviços financeiros, aprovada na sessão de segunda-feira.

O vice-prefeito agradeceu à Câmara Municipal, apontada como parceira do Executivo no incentivo ao setor produtivo. O gestor dividiu com a Câmara esse marco e destacou que a redução de impostos aumentou a receita da prefeitura de Porto Alegre. “O resultado que isso nos deu foi não uma redução na arrecadação, mas um aumento na arrecadação”, ressaltou.

A questão climática também pautou a fala do vice-prefeito, que narrou o acompanhamento da elevação do nível do rio Jacuí e do lago Guaíba desde o domingo, que ultrapassou a cota de enchente nas Ilhas e no Cais. Ele se solidarizou com as famílias atingidas na Capital e em outras regiões do Estado.

Presidente da Câmara Municipal, Hamilton Sossmeier (PTB) também esteve presente no evento e apontou o Legislativo como parceiro do setor produtivo. “Sabemos da importância dos investimentos dos empreendedores, das pessoas que geram renda, emprego e impostos que mantêm a máquina pública, que é estruturada, mas depende dos recursos que vêm justamente daqueles que empreendem”, destacou.