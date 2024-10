Duplicação da RSC-287 pode transformar a Região Central

A tão esperada duplicação da RSC-287, que liga o Centro do Estado à Região Metropolitana, deveria ter iniciado em maio, a partir de dois pequenos trechos, cada um com dois quilômetros, em Tabaí e em Santa Cruz do Sul. No mês em que previa estar com as máquinas na pista, a concessionária Rota Santa Maria utilizou-as para garantir a retomada do fluxo seguro da maneira como era possível após a catástrofe provocada pelas cheias.

Segundo o diretor geral da concessionária, Leandro Conterato, a pista ficou totalmente interditada, com 13 pontos apresentando danos totais. Quatro deles, considerados os mais críticos: em Mariante, a pista ficou submersa por 10 quilômetros, tendo sido parcial ou totalmente destruída por 5 quilômetros; em Candelária, um dos vãos da ponte sobre a várzea do Rio Pardo ficou desestabilizado e a solução nestes dois trechos foi criar caminhos provisórios laterais aos originais. Houve, ainda, duas pontes que desabaram e, nestes casos, em Santa Maria, o Exército apoiou com pontes móveis.

"Na primeira semana de junho, a rodovia estava reconectada. A partir daí, começamos as ações para a recuperação definitiva, já com novos parâmetros de resiliência e dentro do nosso projeto de duplicação, com novas soluções de engenharia que foram apresentadas ao Estado", explica Conterato.

Até o início de setembro, a concessionária contabilizava ter gasto R$ 40 milhões nas obras emergenciais, e para a recomposição, há uma estimativa de chegar a R$ 200 milhões. Até o final deste ano, a Rota Santa Maria projeta desembolsar outros

R$ 50 milhões em investimentos.

Já houve um acordo com o governo estadual para postergar a entrega dos primeiros trechos duplicados, agora com um cronograma que se estende até agosto de 2025. A proposta da concessionária, que deve ter uma definição até novembro, é de que os quatro trechos considerados críticos durante as cheias sejam os primeiros a serem executados na duplicação, com ações que devem incluir novas pontes em zonas de várzea, o aumento da capacidade de vazão em galerias, estruturas com pedras e não com aterros, para permitir o fluxo da água sem criar barragens, além da elevação de pistas, seguindo novos padrões hidráulicos e hidrológicos.

"A RSC-287 é um corredor logístico estratégico para o RS, então, quando essa rodovia colapsa, gera prejuízo a toda a região. Foi projetada há 60 anos, com outra realidade, e o que aconteceu neste ano surpreendeu a todos pela magnitude, mas agora é possível ter uma noção mais clara do que é preciso fazer nesta mudança de conceito de infraestrutura. Foi isso que apresentamos ao Estado", aponta o diretor.

Inicialmente, a concessão da RSC-287 previa um prazo de quatro anos para finalizar o primeiro ciclo da duplicação, com 130 km de extensão.