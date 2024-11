Indústria do Vale do Taquari abastece polo moveleiro gaúcho com MDP e MDF

A paisagem é simbólica. O Rio Taquari circunda a planta industrial da Dexco, que acabou representando um foco de resistência durante as cheias de 2023 e deste ano. A cheia do rio atingiu a margem oposta à fábrica, que paralisou sua produção por um período, mas logo retomou e representa agora um dos fortes aspectos da recuperação da economia local.

o polo moveleiro gaúcho Da planta industrial que opera em Taquari desde a década de 1970 saem painéis em MDP, e também em MDF – estes, produzidos em outras unidades – que abastecem, que tem sido um dos motores da recuperação da economia gaúcha.

"Estamos com 100% da nossa capacidade fabril demandada, e no mercado interno brasileiro, o polo moveleiro gaúcho absorve praticamente toda a produção. Hoje, temos condições de atender a qualquer categoria de painel exigida pelo setor", explica o gerente da fábrica da Dexco em Taquari, Luís Gustavo Giangrossi.

Na fábrica, são produzidos o MDP e o painel revestido com MDP, decorado. Material produzido a partir de partículas de madeira de diferentes tamanhos, menos denso e mais resistente do que o MDF, ideal para móveis planejados e ambientes internos.

De acordo com Giangrossi, 20% da produção local é destinada à exportação, na sua maior parte para as indústrias do próprio grupo empresarial, na Colômbia, e demais países da América do Sul, e este mercado está em alta.

Os painéis produzidos pela Dexco representam 91% das exportações do município de Taquari. Entre janeiro e setembro deste ano, foram US$ 28,4 milhões em vendas ao exterior, representando quase 25% a mais do que o volume exportado no ano passado.

É resultado direto do investimento promovido pela empresa no ano passado, que qualificou o produto da Dexco com o chamado padrão E1, com redução de emissão do formaldeído – uma substância alergênica presente na cola de painéis –, adequando-se aos padrões mais rigorosos do setor de construção mundial.

"Foi um investimento pensando na qualificação e sustentabilidade do produto. Essa é uma prioridade na nossa empresa. Neste caso, atuamos na melhoria do produto em relação à saúde dos consumidores. E, em relação ao impacto da nossa produção e dos nossos produtos, temos uma meta de atingirmos o resíduo zero até 2025 e de sermos uma empresa carbono positivo, com maior captura do que emissão, no balanço entre 2020 e 2030", explica o gerente.



Plantio de pinus e eucalipto movimenta a economia do município de Taquari



E a busca dessas soluções é toda local. Os painéis são produzidos em um misto entre toras de pinus e de eucalipto, todos plantados em Taquari ou na região. A Dexco mantém plantios próprios e contratos de fomento para áreas plantadas com 600 produtores locais.

Vales do Taquari, Rio Pardo, Jaguari e Jacuí Centro De acordo com dados da Associação Gaúcha de Empresas Florestais (Ageflor), no Vale do Taquari são 61,7 mil hectares plantados, sendo 56,4 mil de eucaliptos e outros 5,2 mil de pinus. Somados, osrepresentam 23,5% de toda a área de silvicultura no Rio Grande do Sul.

No Vale do Taquari, mesmo não sendo a região de maior presença de plantios de eucalipto e pinus, estão os cinco municípios com maior parte dos seus territórios ocupados por silvicultura. Taquari tem 26,1% da sua área territorial ocupada com 12,1 mil hectares de plantios.

"Temos um sistema de rastreabilidade de toda a nossa matéria-prima, em um processo todo digitalizado, de ponta a ponta", detalha Luís Gustavo Giangrossi. Há ainda o estímulo ao uso, na fábrica, de resíduos da fabricação de pellets da região. Estes materiais são selecionados e alimentam a composição dos painéis. Entre 18% e 20% do produto tem origem na reciclagem. A energia usada na produção já é 100% renovável, com o uso das cascas das toras para alimentar a caldeira, por exemplo.

A relação com o rio, vizinho da Dexco, vai além. Desde 2017, a empresa aproveita a hidrovia, tendo o terminal portuário de Triunfo como ponto de partida, para escoar a produção. Essa mudança logística, com as barcaças, reduziu a necessidade de frete rodoviário, por exemplo, para o transporte de cargas até Rio Grande, de 400 para 70 quilômetros.



Silvicultura nas Regiões Central e Vales



Total de plantios de eucalipto, pinus e acácia negra por município:

* Cachoeira do Sul: 20,2 mil hectares de área plantada

* Pantano Grande: 15,1 mil hectares de área plantada

* Taquari: 12,1 mil hectares de área plantada

* Cacequi: 11,07 mil hectares de área plantada

* Rio Pardo: 10,1 mil hectares de área plantada



Área plantada x Área total do município

* Tabaí: 34,9%

* Taquari: 26,1%

* Paverama: 23,3%

* Poço das Antas: 19,8%

* Doutor Ricardo: 14,9%



Fonte: Ageflor, 2022