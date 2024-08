Reconstrução do RS movimenta o polo moveleiro da Serra Gaúcha

No momento da retomada da economia gaúcha após as cheias de maio, com a necessidade de reconstrução, o polo moveleiro que tem as regiões de Bento Gonçalves e do Vale do Caí como os pontos mais importantes da produção gaúcha, assume um papel fundamental. De acordo com o presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Rio Grande do Sul (Movergs), Euclides Longhi, já entre o final de maio e início de junho, o setor registrou os primeiros sinais de aquecimento. Houve crescimento de 19,2% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado.

"O primeiro segmento a sentir os efeitos da retomada nesta reconstrução necessária das regiões atingidas pelas cheias foi o de móveis populares. A tendência é de termos incrementos importantes ainda até o final do ano, também com o segmento dos planejados, mais relacionados a empresas e residências com investimentos maiores. Tudo isso significa, além do aquecimento na produção, muitas oportunidades de emprego na nossa cadeia produtiva, que é a oitava que mais gera empregos no Brasil", diz o dirigente.

Segundo ele, hoje há pelo menos 1 mil vagas de trabalho disponíveis entre indústrias do setor moveleiro. Em Bento, conforme levantamento do CIC Bento Gonçalves, a indústria moveleira teve saldo positivo de empregos em junho, contrariando a baixa de vagas em toda a economia gaúcha. Em todo o Estado, a Movergs contabiliza 2,6 mil empresas do setor. Somente entre Bento Gonçalves, Pinto Bandeira e Santa Tereza, são 300.

"Durante a cheia, as vendas haviam caído a praticamente zero, mas logo já começamos a perceber a retomada. O que vinha equilibrando os números do setor no ano, e principalmente a movimentação das indústrias no polo de Bento Gonçalves, até então, eram as exportações", explica Longhi.

Entre os primeiros seis meses do ano, somente entre vendas de móveis e partes de mobiliário, Bento Gonçalves registrou US$ 29,8 milhões em valores exportados. Representam 57% de todas as vendas do município ao exterior.

Entre as empresas beneficiadas pelo momento está a Multimóveis, criada por Euclides Longhi ao lado da esposa e do cunhado há 30 anos, em Bento. A cada mês a empresa produz 150 mil móveis, empregando 450 pessoas.

"Hoje a nossa produção está 100% ocupada. Nossos produtos chegam a 30 países, como resultado direto de um movimento que fizemos a partir da pandemia, quando passamos a vender somente online, a partir do nosso canal e de grandes maketplaces, como Magazine Luiza e Mercado Livre", diz o empresário.

Segundo ele, o fato de ser uma empresa fabricante de móveis de Bento Gonçalves abre portas no mercado. "Se o Brasil é o sexto maior produtor de móveis do mundo, a tecnologia de ponta para essa produção sai daqui, do Rio Grande do Sul", aponta.