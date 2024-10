Estrela atrai instalação de novas empresas após inundações

A projeção feita pelo prefeito é de que, nos próximos 10 anos, os recentes investimentos farão circular em Estrela R$ 1 bilhão . A nova inundação não mudou os planos de investimentos no município de empresas como a STW Tecnologia, que já iniciou obras de uma nova sede no 386 Business Park, além da Vinagres Prinz, da empresa de embalagens New Pack e da Giro Distribuidora, todas deixando Lajeado e migrando para Estrela, justamente após a cheia de maio. E há ainda a Nutritec, que investe R$ 30 milhões na construção da sua nova sede em Estrela.

Reação semelhante já havia acontecido após a cheia de setembro do ano passado. Segundo o prefeito Elmar Schneider, com um plano chamado Renasce Estrela, o governo municipal, que viu o orçamento quase dobrar entre 2020 e 2024, injetou diretamente R$ 5 milhões em incentivos à retomada das empresas locais, e ainda atraiu investimentos. Foi logo depois da primeira tragédia que o Grupo Passarela, que instala um dos seus hipermercados em Lajeado, confirmou investimento de R$ 20 milhões para um centro logístico em Estrela.

Com o avanço de obras estratégicas, como a duplicação da rodovia BR-386, Estrela tira do papel projetos que tornam a cidade uma valorizada referência logística para empresas da região.

Quem vê a Padaria Bruxel funcionando em um novo endereço, em Estrela, no Vale do Taquari, desta vez mais distante do rio, tão pouco tempo depois da tragédia das cheias de maio, tem uma amostra do que tem motivado o município que, entre 2020 e 2021, experimentou um crescimento superior a 20% no PIB, nesta retomada.

Recomeço impõe parâmetros a cidades

No caso da Padaria Bruxel, o primeiro baque aconteceu em setembro. Depois da água invadir o negócio, o proprietário Luiz Ângelo Bruxel tratou de recuperar as instalações, a algumas quadras das margens do Rio Taquari.

"Fizemos uma reforma, erguemos piso, recuperamos móveis. E quando estávamos recuperados, chegou a cheia de novembro, com menor volume, aí conseguimos retirar os móveis novos e preservar o maquinário, mas o piso estragou e precisou ser novamente trocado. Foram mais 10 dias para voltarmos a atender. E aí aconteceu a enchente de maio. Achávamos que estávamos preparados, erguemos tudo e até conseguimos tirar alguns materiais antes da água chegar, mas os maquinários, mais pesados, não teve como tirar, e perdemos em torno de 80% da matéria-prima. O estrago foi total, com um prejuízo nesse período em torno de

R$ 750 mil", lamenta Bruxel.

A água, que nas outras oportunidades havia entrado na padaria, desta vez, ultrapassou ela. Ficou 1,5 metro acima do teto. Entre as cheias, quatro pessoas morreram em Estrela. "Quando conseguimos entrar no que sobrou da padaria, foi uma decepção total. Moro desde 1971 em Estrela e nunca tinha visto nada parecido. Em 16 de maio, completamos 30 anos de padaria, e eu pensei em desistir, mas o meu irmão me convenceu a buscarmos um novo endereço, no Centro, e a mobilização de todos na comunidade para nos ajudarem foi incrível. Eu não poderia deixar os 29 funcionários na mão. Então mobilizamos técnicos para recuperarem as máquinas e montamos uma nova padaria, que já tem excelentes resultados nestes primeiros meses", garante o empresário.

No dia 26 de maio, menos de um mês depois da cheia, como um símbolo da reação de Estrela, a padaria estava reaberta no novo endereço. "Estamos trabalhando muito para entendermos que o mundo mudou. Não só com a busca de experiências de lugares que enfrentaram riscos de cheias, mas também pensando em um novo modelo de cidade, mais sustentável. Hoje temos, por exemplo, a maior ciclovia do Brasil, entre Estrela e Imigrante. É uma demonstração da cidade do que queremos a partir da tragédia", valoriza o prefeito de Estrela, Elmar Schneider.

Experiência ainda mais traumática foi vivida em Cruzeiro do Sul. Entre os eventos de 2023 e 2024, foram 18 vítimas fatais. Ao lado de Roca Sales e Muçum, foi o município com o maior registro de mortes. De acordo com o prefeito João Henrique Dullius, foram R$ 230 milhões em prejuízos e o impasse sobre o futuro do município.

"A cidade do futuro precisa ser erguida em um local mais seguro, não podemos arriscar um recomeço no mesmo lugar. Enquanto trabalhamos para realojar as famílias atingidas, estamos trabalhando nesse novo planejamento de Cruzeiro do Sul. Queremos ser uma atração a novos investimentos na área da construção, com novos conceitos e com segurança para todos", comenta o prefeito.