Usina de etanol de trigo será inaugurada em dezembro em Santiago

A primeira usina gaúcha a sair do papel e produzir etanol a partir do trigo toma forma em Santiago, na Região Vale do Jaguari. Em fase adiantada de obras - que precisaram ser prorrogadas em virtude das cheias de maio -, o empreendimento da CB Bioenergia, liderada por um grupo de produtores rurais da região, deve iniciar sua produção em dezembro, cinco meses depois do prazo inicialmente previsto. O investimento que deve ultrapassar os R$ 100 milhões entre 2023 e 2024.

O projeto, que atende à meta de ampliar a produção de biocombustíveis e redução de emissões no Rio Grande do Sul, concretiza-se justamente no município que lidera o ranking incômodo de maior emissor de gases do efeito estufa entre as regiões retratadas neste Mapa.

Conforme o relatório do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG) do Observatório do Clima, em 2022, Santiago lançou 1,2 milhão de toneladas de gases. No ano anterior, o município teve o PIB ampliado em quase 40%, e é uma espécie de porta de entrada para um cinturão da soja que se formou entre o Vale do Jaguari, o Centro e o Jacuí-Centro. Não à toa, mesmo sendo a região com a segunda menor participação percentual no PIB do Rio Grande do Sul, o Vale do Jaguari experimentou a terceira maior alta regional no PIB entre regiões do Estado entre 2020 e 2021.

Em Santiago, a economia local tem o agro como a sua principal força, e 80% da área cultivada é plantada com soja. "A instalação da usina será estratégica não só para Santiago, mas para toda a região. Hoje, há uma ociosidade de terra no inverno, e isso, sabemos, resulta em solos menos protegidos e maior emissão de gases. Será um novo ciclo, uma nova safra, com a vantagem de agregar valor com a industrialização da nossa matéria-prima", diz o prefeito de Santiago, Tiago Lacerda.

A usina terá capacidade de produção do álcool hidratado, com combustível para veículos e aviões agrícolas, no entanto, a prioridade do projeto, diferentemente de outros projetos semelhantes no Estado, em sua maioria no Norte, estará voltada ao fornecimento de álcool neutro para a indústria de bebidas e de cosméticos. Por meio de nota, os empreendedores explicam que a CB Bioenergia terá capacidade para produzir 12 milhões de litros de álcool por ano. Inicialmente, com a projeção de moagem de 100 toneladas de matéria-prima por dia, com a geração de 70 empregos diretos. E essa base para o álcool não se limitará ao trigo.

A tecnologia aplicada no projeto de Santiago permitirá gerar álcool também a partir de arroz, sorgo, triticale, cevada e milho. A origem será, em primeiro lugar, as próprias lavouras dos empreendedores. São 40 mil hectares de trigo, além de outros 50 mil hectares de soja, entre o Vale do Jaguari e a Fronteira Oeste. Além disso, o grupo aponta que a compra de produtores de Santiago e de municípios da região - a partir de cooperativas - será prioritária.

Ao que tudo indica, o primeiro ciclo de produção da nova usina será de safra cheia de trigo. "Projetos como este, na nossa região, são muito bem-vindos e serão uma excelente alternativa para a valorização aos nossos produtores. Já chegamos a produzir 24 mil toneladas de trigo, mas, com a queda nos preços, a safra reduziu pela metade. Incentivamos o cultivo, até mesmo como cultura de cobertura do solo no inverno, com o fornecimento de todo o insumo aos associados. Mas, com a concretização desta usina, teríamos toda condição na região de fornecer não somente o trigo, mas principalmente triticale", diz o presidente da Cooperativa Tritícola Sepeense (Cotrisel), José Paulo Salerno. O trigo produzido pelos associados tem parte destinada aos moinhos, mas um grande percentual é exportado para produção de rações. É o que também acontece com a produção da Cooperativa Agrícola Mista Nova Palma (Camnpal).