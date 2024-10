Região Central recebe aportes para abastecimento

O isolamento quase total do Centro do Estado nos primeiros momentos das cheias de maio reforçou a importância de investimentos estratégicos nesta região. Para que se tenha uma ideia, com a Capital debaixo d'água, era a partir de Santa Maria que a Femsa garantia a produção e distribuição de boa parte da água mineral, refrigerantes e sucos para o Rio Grande do Sul.

O episódio reforçou a necessidade de investimentos na estrutura da empresa, que anunciou aportes de R$ 886 milhões no Estado. Parte deste recurso deverá ser destinada à unidade da Região Central do Rio Grande do Sul.

O caso da rede de distribuição e comercialização de combustíveis Argenta, que transferiu para dezembro a inauguração do seu novo centro de distribuição, em Santa Maria, com investimentos de R$ 60 milhões, é semelhante.

A nova instalação fica às margens da BR-392, no caminho entre Santa Maria e São Sepé, e terá a capacidade para armazenar até 200 milhões de litros de combustíveis, com um potencial de autonomia para atender aos postos da própria rede, mas também de outras bandeiras, a um raio de até 300 quilômetros a partir do centro geográfico do Rio Grande do Sul. Algo que, numa situação como a vivida em maio, poderá ser uma segurança logística, sem depender, por exemplo, da Região Metropolitana.

De acordo com o superintendente da SIM Rede de Postos, Diego Panizzon Argenta, 8% do combustível vendido pela rede é concentrado nesta faixa do Estado, e há planos de ampliação no número de postos de combustíveis na região.

"Vimos durante as cheias o problema que o isolamento logístico causou. Será muito importante para a nossa rede, e também para outras, termos um grande estoque próximo deste raio de ação. Tanto para a distribuição de combustíveis que chegam de outras regiões, quanto para reforçar o potencial da região na produção e preparo de biocombustíveis, essa é uma parceria muito viável, não teríamos porque trazer de outras regiões o que teremos na Região Central. A nossa ideia é cada vez pulverizar mais a distribuição e garantir autonomia regional", explica o diretor.

A BR-392, onde será erguido este centro de distribuição de combustíveis, é a principal rota rodoviária para envio de cargas desde o Norte e Noroeste do Estado em direção ao Porto de Rio Grande, naturalmente, passando por Santa Maria, no coração do Rio Grande do Sul.