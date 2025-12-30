Turismo religioso ganha força no RS em 2025 com novos roteiros

O turismo religioso ganhou protagonismo no RS em 2025, inserindo-se de forma estratégica no conjunto de novos roteiros turísticos lançados pelos municípios gaúchos. Ao longo do ano, foram inaugurados pelo menos três roteiros sobre o tema em diferentes regiões gaúchas, além da consolidação de um novo destino de alcance nacional: o Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari.
As iniciativas reforçam uma tendência de diversificação da oferta turística, conectando fé, patrimônio e paisagem, ao mesmo tempo em que contribuem para a retomada econômica e emocional das comunidades locais. Os lançamentos foram levantados pelo Jornal Cidades com base em notícias divulgadas pelo poder público e instâncias regionais de turismo.
A inauguração do Cristo Protetor, em abril, marcou esse movimento. Com 43,5 metros de altura, o monumento superou o Cristo Redentor do Rio de Janeiro e passou a posicionar Encantado como polo nacional de turismo religioso. Localizado no Morro das Antenas, o complexo inclui capela, mirantes e áreas de convivência, e foi projetado para receber cerca de 100 mil visitantes apenas no período inaugural. O espaço se tornou símbolo de superação no Vale do Taquari e passou a integrar outros roteiros de fé em estruturação na região.
Um deles é o Caminho de Lourdes. O percurso, com cerca de 250 quilômetros, conecta 16 municípios do Vale do Taquari e termina aos pés do Cristo Protetor. Inspirado nas grutas dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes, o caminho reúne igrejas, capitéis e pequenas comunidades, integrando o RS à Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso.
Na Serra Gaúcha, o turismo religioso também ganhou expressão com a Rota dos Capitéis, oficializada pela Assembleia Legislativa em outubro. O roteiro envolve dez municípios e valoriza pequenas construções religiosas erguidas por imigrantes italianos desde o século XIX. São trilhas que podem ser percorridas a pé, de bicicleta ou de carro, passando por aproximadamente 500 templos e estruturas de devoção.
Capitéis são pequenas construções de inspiração católica, erguidas nas beiras de estradas ou em propriedades particulares Prefeitura de Bento Gonçalves/Divulgação/Cidades
Já no Vale do Sinos, o Roteiro dos Sinos consolidou a religiosidade ligada à imigração alemã. Lançado durante o Festuris, em Gramado, o roteiro reúne atrativos de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha, conectando igrejas, santuários e centros de espiritualidade em um circuito de um dia, com transporte integrado e experiências gastronômicas locais.
Região tem se articulado, sobretudo nos últimos dois anos, para oferecer rotas que abrangam diferentes temáticas aos turistas Associação Rota Romântica/Divulgação/Cidades
Além da religião, o levantamento aponta outros eixos temáticos relevantes em 2025, que contribuíram para o total de 16 rotas oficializadas neste ano: turismo rural, com nove roteiros; patrimônio histórico, com três roteiros; e um de aventura, com iniciativas híbridas que combinam cultura, experiência e natureza. Regionalmente, os lançamentos se distribuíram da seguinte forma: o entorno de Porto Alegre, incluindo os Vale do Caí e Sinos e Metropolitana, tiveram quatro roteiros lançados; o Vale do Taquari teve três lançamentos; no Litoral Norte também foram três novos roteiros; e as regiões do Centro, Campanha, Norte, e a Costa Doce tiveram um lançamento cada (confira a lista completa abaixo).
O destaque do turismo religioso em 2025 evidencia uma mudança de abordagem, combinando devoção, memória, cultura e identidade. Em um Estado marcado por perdas recentes, a fé surge como ativo turístico, mas também como instrumento de coesão social e valorização cultural.
Confira os roteiros turísticos lançados no RS em 2025
Levantamento realizado pelo Cidades a partir da divulgação dos municípios e associações do setor
Região Metropolitana/Vale do Sinos/Vale do Caí - 4 roteiros
- Junho - Janelas da Imigração: São José do Hortêncio
- Junho - Circuito de Caminhadas da Rota Romântica: Ivoti, Dois Irmãos, Morro Reuter, Santa Maria do Herval, Nova Petrópolis, Picada Café, Linha Nova e Presidente Lucena
- Outubro - Rota da Lavanda: Morro Reuter
- Novembro - Roteiro dos Sinos: Estância Velha, Novo Hamburgo e São Leopoldo
Litoral Norte - 3 novos roteiros
- Maio - Rota das Bananas: Morrinhos do Sul, Santo Antônio da Patrulha, Três Cachoeiras, Terra de Areia, Três Forquilhas, Caraá, Mampituba, Maquiné, Torres, Itati, Dom Pedro de Alcântara e Osório
- Junho - Rota Vila Italiana: Três Cachoeiras
- Outubro - Roteiro Entre mares e montanhas: Dom Pedro de Alcântara, Itati, Jaquirana, Três Cachoeiras, Três Forquilhas, Mampituba, Torres e Cambará do Sul
Vale do Taquari - 3 novos roteiros
- Fevereiro - Roteiro de turismo rural: Tabaí
- Outubro - Caminho de Lourdes: Progresso, Canudos do Vale, Forquetinha, Lajeado, Marques de Souza, Pouso Novo, Travesseiro, Coqueiro Baixo, Relvado, Putinga, Ilópolis, Arvorezinha, Anta Gorda, Doutor Ricardo, Capitão e Encantado
- Dezembro - Rota dos Açores: - Tabaí, Taquari, Paverama, Fazenda Vila Nova e Bom Retiro do Sul
Serra Gaúcha e Nordeste - 3 roteiros
- Julho - rota turística Encosta do Vinho: Antônio Prado, Ipê, Nova Roma do Sul, Cotiporã, Fagundes Varela, VIla Flores, Veranópolis, Nova Bassano, Nova Prata, Guaporé, São Valentim do Sul e Serafina Corrêa
- Agosto - Caminhos do Stadtplatz: Nova Petrópolis
- Outubro - Rota dos Capitéis: Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Coronel Pilar, Farroupilha, Garibaldi, Imigrante, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Tereza
Litoral Sul/Costa Doce - 1 roteiro
- Outubro - Caminhos da Península: São José do Norte
Campanha - 1 roteiro
- Outubro - Roteiro do Forte de Santa Tecla: Bagé
Norte - 1 roteiro
- Maio - roteiro Reencontre suas raízes: Cruzaltense e Entre Rios do Sul
Centro - 1 roteiro
- Novembro: Roteiro “Nos trilhos do tempo” - Restinga Sêca