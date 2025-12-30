Turismo religioso ganha força no RS em 2025 com novos roteiros

O turismo religioso ganhou protagonismo no RS em 2025, inserindo-se de forma estratégica no conjunto de novos roteiros turísticos lançados pelos municípios gaúchos. Ao longo do ano, foram inaugurados pelo menos três roteiros sobre o tema em diferentes regiões gaúchas, além da consolidação de um novo destino de alcance nacional: o Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari.

As iniciativas reforçam uma tendência de diversificação da oferta turística, conectando fé, patrimônio e paisagem, ao mesmo tempo em que contribuem para a retomada econômica e emocional das comunidades locais. Os lançamentos foram levantados pelo Jornal Cidades com base em notícias divulgadas pelo poder público e instâncias regionais de turismo.

inauguração do Cristo Protetor símbolo de superação no Vale do Taquari e passou a integrar outros roteiros de fé em estruturação na região. , em abril, marcou esse movimento. Com 43,5 metros de altura, o monumento superou o Cristo Redentor do Rio de Janeiro e passou a posicionar Encantado como polo nacional de turismo religioso. Localizado no Morro das Antenas, o complexo inclui capela, mirantes e áreas de convivência, e foi projetado para receber cerca de 100 mil visitantes apenas no período inaugural. O espaço se tornoue passou a integrar outros roteiros de fé em estruturação na região.

Caminho de Lourdes igrejas, capitéis e pequenas comunidades, integrando o RS à Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso. Um deles é o. O percurso, com cerca de 250 quilômetros, conecta 16 municípios do Vale do Taquari e termina aos pés do Cristo Protetor. Inspirado nas grutas dedicadas a Nossa Senhora de Lourdes, o caminho reúne, integrando o RS à Rede Brasileira de Trilhas de Longo Curso.

Serra Gaúcha, o turismo religioso também ganhou expressão com a roteiro envolve dez municípios e valoriza pequenas construções religiosas erguidas por imigrantes italianos desde o século XIX. São trilhas que podem ser percorridas a pé, de bicicleta ou de carro, passando por aproximadamente 500 templos e estruturas de devoção. Na, o turismo religioso também ganhou expressão com a Rota dos Capitéis , oficializada pela Assembleia Legislativa em outubro. Oe valoriza pequenas construções religiosas erguidas por imigrantes italianos desde o século XIX. São trilhas que podem ser percorridas a pé, de bicicleta ou de carro, passando por aproximadamente 500 templos e estruturas de devoção.

Capitéis são pequenas construções de inspiração católica, erguidas nas beiras de estradas ou em propriedades particulares Prefeitura de Bento Gonçalves/Divulgação/Cidades

Vale do Sinos, o Roteiro dos Sinos Já no, oconsolidou a religiosidade ligada à imigração alemã. Lançado durante o Festuris, em Gramado, o roteiro reúne atrativos de São Leopoldo, Novo Hamburgo e Estância Velha, conectando igrejas, santuários e centros de espiritualidade em um circuito de um dia, com transporte integrado e experiências gastronômicas locais.

Região tem se articulado, sobretudo nos últimos dois anos, para oferecer rotas que abrangam diferentes temáticas aos turistas Associação Rota Romântica/Divulgação/Cidades

Além da religião, o levantamento aponta outros eixos temáticos relevantes em 2025, que contribuíram para o total de 16 rotas oficializadas neste ano: turismo rural, com nove roteiros; patrimônio histórico, com três roteiros; e um de aventura, com iniciativas híbridas que combinam cultura, experiência e natureza. Regionalmente, os lançamentos se distribuíram da seguinte forma: o entorno de Porto Alegre, incluindo os Vale do Caí e Sinos e Metropolitana, tiveram quatro roteiros lançados; o Vale do Taquari teve três lançamentos; no Litoral Norte também foram três novos roteiros; e as regiões do Centro, Campanha, Norte, e a Costa Doce tiveram um lançamento cada (confira a lista completa abaixo).

O destaque do turismo religioso em 2025 evidencia uma mudança de abordagem, combinando devoção, memória, cultura e identidade. Em um Estado marcado por perdas recentes, a fé surge como ativo turístico, mas também como instrumento de coesão social e valorização cultural.