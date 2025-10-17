Rota da Lavanda é lançada como novo atrativo em Morro Reuter

Um grupo formado por 16 agroindústrias que fabricam produtos à base de lavanda em Morro Reuter, no Vale do Paranhana, inaugurou, na última terça-feira (14), a Rota da Lavanda, um projeto turístico que tem como objetivo valorizar e fomentar a produção agrícola regional. A rota é caracterizada como uma marca coletiva registrada pela Associação dos Produtores de Lavanda, a fim de agregar e consolidar as vendas da agricultura familiar local.

O presidente da Rota da Lavanda e proprietário da Lavandário Enzveiler, Alexandre Enzveiler, explica que a ideia surgiu como uma forma de ampliar o turismo na cidade, que é reconhecida como a capital nacional da lavanda . “A rota veio para complementar e oferecer uma opção maior para o turismo na questão de amplitude de visitações, por ter mais espaço e mais comércios envolvidos ao recebimento do turista. Então, isso favorece os produtores e investidores em geral”, conta.

O projeto foi desenvolvido por 31 agricultores associados à entidade rural, que produzem diversos produtos com a essência da planta, como alimentos, bebidas e artesanatos. A rota sucede a marca Jardim da Lavanda , um registro empresarial compartilhado entre as agroindústrias, que permite que utilizem o logotipo nos mais variados produtos desenvolvidos na cidade. Dentre as produções à base da flor, destacam-se cervejas, sorvetes, chocolates e até cerâmicas.

A novidade visa inserir uma placa de identificação em frente aos estabelecimentos associados, indicando que o local faz parte da rota. “Vai ter todo o circuito turístico, que poderá ser acessado pela internet, nas redes sociais e, assim, o circuito é formado. O turista simplesmente coloca no Google e vai até o endereço que quer”, explica o produtor.

Ele destaca que a primeira espécie introduzida em Morro Reuter foi a lavanda dentata ( Lavandula Dentata) , que possui folhas “denteadas”, sendo uma das poucas que conseguem se desenvolver no clima do país. Atualmente, há 12 variedades cultivadas em 23 hectares em Morro Reuter e o objetivo, segundo Alexandre, é introduzir novas espécies para atrair ainda mais visitantes. “Tem produtores que plantaram a lavanda dentata há mais de oito anos e elas ainda estão aqui. Então, a vida útil da planta é longa, em comparação com outras espécies de flores. Agora nós estamos introduzindo outras variedades, porque trazem outros aromas, florações e outras cores da pétala. Isso acaba encantando cada vez mais o turista”, avalia.

No ano passado, a cidade foi reconhecida oficialmente pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) como produtora de lavanda, após receber a Indicação Geográfica (IG) de Denominação de Origem. Essa denominação distingue uma região que caracteriza um produto ou serviço em que suas qualidades dependam exclusiva ou essencialmente do meio geográfico.