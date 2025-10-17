ONU reconhece Antônio Prado como destino turístico internacional

A cidade de Antônio Prado, na Serra Gaúcha, foi reconhecida pela ONU Turismo como uma das Melhores Vilas Turísticas do Mundo. O anúncio oficial ocorreu nesta sexta-feira (17), na cidade de Huzhou, na China, durante a cerimônia global da ONU Turismo — principal organismo das Nações Unidas para o setor. O reconhecimento internacional coloca o município entre os destinos turísticos mais sustentáveis e inovadores do planeta e premia o município no ano em que se comemora os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

A candidatura de Antônio Prado foi construída com base em um projeto integrado, que reflete as três dimensões da sustentabilidade: ambiental, social e econômica. Entre as ações que se destacaram estão a proteção da Mata Atlântica, o Plano Municipal de Saneamento Básico, a criação da Comissão Municipal de Mudanças Climáticas e o incentivo à energia solar.

Fundada em 1886 como a última colônia italiana do Estado, Antônio Prado tem em seu Centro Histórico o mais autêntico conjunto arquitetônico da imigração italiana no Brasil. São 48 edificações tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), compondo um rico patrimônio histórico e arquitetônico.



O prefeito de Antônio Prado, Roberto Dalle Molle, destacou a importância da distinção internacional concedida pela ONU Turismo, que inclui o município na seleta lista das Melhores Vilas Turísticas do Mundo. “Somos um destino turístico de referência internacional, que alia desenvolvimento, preservação cultural e valorização da nossa identidade graças a um trabalho coletivo, construído com planejamento, comprometimento e orgulho pela nossa história,”



O município foi selecionado entre mais de 270 candidaturas de 65 países e é o único representante brasileiro na edição 2025 do selo. No Brasil, apenas um município recebeu o título anteriormente: em 2021, a Rota do Enxaimel, em Pomerode-SC.

Criado há cinco anos pela ONU Turismo, o Best Tourism Villages reconhece vilas e pequenos municípios que são exemplos de sustentabilidade, inovação e inclusão social no turismo. A iniciativa avalia aspectos econômicos, sociais e ambientais, alinhados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.