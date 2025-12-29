Regiões Sul e Serra lideram os conteúdos mais lidos do Cidades em 2025

A audiência do site do Jornal Cidades em 2025 evidenciou o interesse dos leitores por temas diretamente ligados ao cotidiano, ao desenvolvimento regional e a mudanças que impactam a vida urbana no Rio Grande do Sul. Nos conteúdos mais acessados, predominam municípios da metade Sul do RS, e da Serra Gaúcha. Pelotas, principal município da Costa Doce, apareceu duas vezes na lista, com pautas voltadas à sustentabilidade e à preservação ambiental. A Campanha Gaúcha marcou presença com Bagé, em uma reportagem sobre a retomada da produção de refrigerantes na cidade. Já a Serra Gaúcha se destacou com matérias de Gramado e Caxias do Sul, abordando turismo, ordenamento urbano e investimentos estruturantes. Em comum, os conteúdos mais acessados tratam de economia regional, meio ambiente, políticas públicas e turismo, temas que mais mobilizaram os leitores do Cidades ao longo do ano.

Confira os cinco conteúdos mais lidos de 2025:

Bagé volta a produzir refrigerantes após quase 30 anos 1 .- 5 de setembro - A matéria de Joice Cougo destacou a retomada da produção local de refrigerantes em Bagé, interrompida havia quase três décadas. O foco foi a Silver Beer, empresa criada em 2021 pelo casal Fábio e Rosana Silveira, inicialmente voltada ao chope artesanal e que decidiu ampliar a linha de produtos com a fabricação de guaraná. A iniciativa resgatou a memória afetiva da cidade, inspirada em marcas tradicionais produzidas no município no passado. O conteúdo também contextualizou o surgimento do negócio durante a pandemia e a aposta em produtos com identidade regional. No restante do ano, a empresa seguiu ampliando os pontos de venda em Bagé e municípios vizinhos, como Canguçu. A fábrica também iniciou testes de novos blends, com previsão de lançamento de sabores inéditos em 2026, reforçando a estratégia de crescimento gradual no mercado regional.

Guaraná da marca Silver é inspirado no tradicional Guaraná Amazonas, que teve produção interrompida em Bagé há 30 anos Joice Cougo/Especial/Cidades



2. Prefeitura de Gramado esclarece polêmica sobre fotógrafos na Rua Torta 2.- 9 de junho - A notícia, assinada pelo editor-chefe João Dienstmann, repercutiu um vídeo publicado nas redes sociais que mostrava um fotógrafo sendo advertido na Rua Emílio Sorgetz, ponto turístico de Gramad conhecido como Rua Torta. O caso levantou questionamentos sobre restrições ao trabalho de fotógrafos no local e a possibilidade de aplicação de multas. Em resposta, a prefeitura esclareceu que o episódio estava relacionado ao cumprimento do Decreto Municipal nº 1.491/2023, que proíbe a publicidade volante e a abordagem de transeuntes com fins comerciais. O texto detalhou o conteúdo da legislação e diferenciou registros pessoais de ações de captação de clientes. Desde a manifestação oficial do município, não houve novos registros de conflito. O perfil @ruatortaoficial no Instagram vem repostando imagens feitas por visitantes, publicadas nas redes.

Ponto turístico da cidade foi alvo de vídeo em que profissional alega ter sido coibido por fazer imagens Cleiton Thieli/divulgação/jc



3. Flor exclusiva do RS corre risco crítico de extinção em Pelotas 3.- 9 de setembro - Entre os conteúdos mais acessados do ano, a pauta ambiental ganhou destaque com o alerta sobre o risco de extinção da margarida-da-praia (Grindelia atlantica), espécie exclusiva do Rio Grande do Sul, em matéria de Patrícia Porciúncula. O levantamento foi realizado por pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Embrapa Clima Temperado. A reportagem mostrou que restam cerca de 600 exemplares em ambiente natural, concentrados principalmente no Laranjal, em Pelotas. O estudo propõe a criação de uma unidade de conservação no Pontal da Barra do Laranjal, além do uso paisagístico da espécie em áreas urbanas. Também são sugeridos bancos de germoplasma, monitoramento contínuo e formação de novos taxonomistas.

Margarida-da-praia, flor típica do litoral gaúcho, tem apenas 600 exemplares na Praia do Laranjal; pesquisadores buscam ajuda Patricia Porciuncula/Especial/Cidades

Caxias do Sul terá primeiro hotel cinco estrelas 4.- 22 de julho - A matéria de Lívia Araújo abordou o anúncio do primeiro hotel cinco estrelas de Caxias do Sul, previsto para ser implantado em área anexa ao Parque Mário Bernardino Ramos. O empreendimento foi apresentado a partir de chamamento público lançado pela Festa da Uva S.A., com o objetivo de qualificar a infraestrutura turística da maior cidade da Serra Gaúcha. O texto contextualizou a importância do projeto para o setor de eventos e para a atração de visitantes de maior poder aquisitivo. Em setembro de 2025, a prefeitura informou a habilitação da empresa Administradora Mendes Ltda. no processo. A companhia administra hotéis no Brasil sob bandeiras internacionais como Radisson, Hilton e Choice Hotels, avançando no processo de implantação do empreendimento.

Administradora com renomadas bandeiras no Brasil foi a vencedora da licitação Andreia Copini/Divulgação/Cidades

Pelotas implementa caixas exclusivos para quem usa ecobags em supermercados 5.- 9 de outubro - A quinta matéria mais lida, de Patrícia Porciúncula, tratou da adaptação dos supermercados de Pelotas à legislação estadual que determina a reserva de 10% dos caixas para consumidores que utilizam sacolas retornáveis. O texto explicou os prazos, as exigências da lei nº 16.216/2024 e o papel do Procon Pelotas na orientação e fiscalização dos estabelecimentos. A pauta chamou atenção por envolver sustentabilidade e mudanças no comportamento de consumo. Em dezembro, o Procon confirmou que os estabelecimentos com mais de dez caixas estavam adequados à norma. Segundo o órgão, após o prazo de 90 dias, foi verificado o cumprimento integral da legislação, reforçando a política de redução do uso de plástico descartável no município.