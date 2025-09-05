Bagé volta a produzir refrigerantes após quase 30 anos

De Bagé, especial para o Cidades
A cidade de Bagé voltou a ter produção local de refrigerantes após quase três décadas. A Silver Beer, empresa fundada durante a pandemia, ampliou a linha de produtos além das cervejas artesanais e retomou a fabricação do guaraná, bebida que faz parte da memória dos bajeenses.
A marca foi criada pelo casal Fábio e Rosana Silveira em 2021, em um momento de adaptação às restrições impostas pela pandemia. Inicialmente dedicada ao chope artesanal, a empresa decidiu expandir e apostar na retomada de um produto com forte vínculo regional. “A Silver Beer nasceu em 2021, final de 2020 e início de 2021. Vamos dizer que seja a cria da pandemia. A gente teve que se reinventar. O intuito era a fabricação de cervejas artesanais, e foi aí que surgiu a marca”, lembra o proprietário Fábio da Silva Silveira.
A marca foi criada pelo casal Fábio e Rosana Silveira em 2021, em um momento de adaptação às restrições impostas pela pandemia. Inicialmente dedicada ao chope artesanal, a empresa decidiu expandir e apostar na retomada de um produto com forte vínculo regional. “A Silver Beer nasceu em 2021, final de 2020 e início de 2021. Vamos dizer que seja a cria da pandemia. A gente teve que se reinventar. O intuito era a fabricação de cervejas artesanais, e foi aí que surgiu a marca”, lembra o proprietário Fábio da Silva Silveira.
A decisão de investir na produção de refrigerantes foi inspirada em uma marca tradicional de Bagé. “Não tem como dizer que não tenha sido inspirado na Guaraná Amazonas, que era fabricada aqui dentro de Bagé. Se eu disser ao contrário, eu estou mentindo. Ela foi sim inspirada em um produto que a gente tinha e quisemos trazer essa qualidade novamente para as prateleiras da cidade”, afirma Silveira.
A fábrica tem capacidade para produzir entre 50 e 60 mil litros por mês. Atualmente, a produção ainda não atinge esse volume, já que a Silver Beer busca consolidar pontos de venda e firmar parcerias comerciais. “Hoje a gente está colocando no mercado, procurando parceiros e revendas que queiram apostar no produto. A ideia é que o Guaraná da Silva consiga atender toda a demanda”, explica.
O refrigerante, por enquanto, é comercializado apenas em Bagé, mas a empresa trabalha para expandir a distribuição para outras cidades. Já o chope da marca está presente em locais como Santa Maria, Dom Pedrito e Santiago. A estratégia da Silver Beer inclui ampliar a linha de refrigerantes, com previsão de lançamento de novos sabores, como a framboesa.
O refrigerante, por enquanto, é comercializado apenas em Bagé, mas a empresa trabalha para expandir a distribuição para outras cidades. Já o chope da marca está presente em locais como Santa Maria, Dom Pedrito e Santiago. A estratégia da Silver Beer inclui ampliar a linha de refrigerantes, com previsão de lançamento de novos sabores, como a framboesa.
Segundo o proprietário, a preocupação com o processo de fabricação é um dos diferenciais da marca. O guaraná é produzido com extrato natural e passa por protocolos de limpeza e sanitização. “O nosso intuito sempre é o cuidado. O cuidado com a saúde, na fabricação, na limpeza. Apesar de a produção ser maior, mantemos o intuito artesanal, que é o que dá qualidade para o produto. Todas as etapas são supervisionadas, respeitando protocolos ambientais e de segurança”, destaca.
Fábio Silveira busca parceiros e revendas que queiram apostar no novo produto Joice Cougo/Especial/Cidades
A proposta da empresa é oferecer uma alternativa que se diferencie pela composição e pela forma de fabricação. “Se existe algum segredo, é o capricho, o cuidado com o produto. A gente usa o mínimo de açúcar possível, às vezes até menos que um refrigerante diet. Queremos que o consumidor tenha um produto legítimo na mesa, seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar”, afirma.
Além da aposta no guaraná, a Silver Beer prepara novos lançamentos. Entre eles está uma linha de energéticos que terá creatina na composição, voltada especialmente ao público que busca desempenho físico. “Um dos produtos que estamos lançando é o energético Silver com creatina. Depois disso, teremos outras novidades, que ainda não podemos detalhar”, adianta o empresário.
A trajetória da Silver Beer, que começou com chope artesanal, mostra um movimento de diversificação em busca de novos mercados. Hoje a marca mantém três tipos de chope – Pilsen, Red Ale e Bock – e avança sobre o setor de refrigerantes e bebidas energéticas.
A retomada da produção de refrigerantes em Bagé remete a um período em que marcas locais estavam presentes no cotidiano da população. O guaraná produzido pela Silver Beer resgata essa memória, ao mesmo tempo em que busca consolidar espaço em um mercado competitivo dominado por grandes empresas.
Para Fábio da Silva Silveira, a iniciativa representa tanto uma oportunidade de negócio quanto uma forma de valorizar a produção local. “Queremos oferecer um produto de qualidade, feito aqui, que volte a ocupar as prateleiras da cidade e, em breve, de outras regiões”, conclui.