Caxias do Sul terá primeiro hotel cinco estrelas

Caxias do Sul, a maior cidade da região da Serra gaúcha, terá seu primeiro hotel cinco estrelas em até três anos. A estimativa é da empresa de capital misto Festa da Uva S.A., responsável pela realização do evento homônimo, que lançou na segunda-feira (28) um chamamento público para implantar um empreendimento hoteleiro em uma área de mais de 28 mil m², na rua Ivo Remo Comandulli, anexa ao Parque Mário Bernardino Ramos, que anualmente recebe uma média de 60 eventos de segmentos diversos.

De acordo com o presidente da empresa, Milton Corlatti, a empresa que ficará responsável pelo empreendimento poderá ser conhecida em 2 de setembro, após a abertura das propostas. A partir da publicação do edital, ocorrida na segunda, corre um prazo de trinta dias para o envio de projetos por empresas interessadas. “Já temos uma empresa interessada e há outras entrando em contato”, revelou Corlatti.

Futuro hotel ocupará área anexa ao parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul Prefeitura de Caxias do Sul/Divulgação/Cidades

O edital prevê a implantação de um hotel de padrão cinco estrelas, com pelo menos 300 apartamentos, estrutura compatível com o turismo de eventos e negócios e uma passarela que conecte o empreendimento diretamente ao parque, facilitando o acesso de hóspedes durante os eventos. As manifestações de interesse devem ser enviadas até o dia 1º de setembro.

Segundo Corlatti, a proposta busca ocupar de forma estratégica uma área valorizada, pertencente à empresa, que até então não estava sendo utilizada. “Essa ideia de ter um hotel junto ao parque não é nova. Quando assumi, levei ao conselho e houve aprovação”, salientou.

O projeto faz parte de uma estratégia mais ampla da empresa de explorar parcerias com a iniciativa privada para fortalecer o turismo em Caxias do Sul. “É a primeira vez que estamos realizando esse tipo de parceria público-privada. A Festa da Uva entra com o terreno e a empresa parceira com o investimento e operação do hotel”, disse.

A área onde será construído o hotel já possui infraestrutura urbana pronta, como redes de esgoto, energia e acessos. Além disso, segundo Corlatti, há uma demanda reprimida por hospedagens de alto padrão na cidade. “Temos turistas de lazer com maior poder aquisitivo e muitas empresas que recebem visitantes de fora do país. Caxias ainda não conta com um hotel cinco estrelas e esse empreendimento deve suprir essa lacuna”, explicou.

O chamamento estabelece que o projeto hoteleiro contemple auditórios, salas modulares para reuniões, áreas de convivência corporativa, serviços de apoio a eventos e demais itens compatíveis com o turismo de negócios. A passarela de ligação com o parque também é obrigatória, e sua concepção, licenciamento e execução ficarão a cargo da empresa selecionada.

Segundo o edital, o contrato a ser firmado terá vigência inicial de 35 anos, prorrogáveis mediante negociação entre as partes. A empresa contratada deverá arcar integralmente com os custos de elaboração do projeto, obtenção de licenças, execução das obras, mobiliário, equipamentos, operação e manutenção do empreendimento. Como contrapartida, será exigido o repasse de percentual sobre o lucro líquido da operação à Festa da Uva S.A., em condições a serem definidas contratualmente.

Entre os critérios de seleção das propostas estão a viabilidade técnica e financeira, a experiência da empresa proponente no setor hoteleiro, a capacidade de geração de empregos e a adequação ao perfil turístico e econômico da cidade. O edital também exige a apresentação de práticas sustentáveis e sociais compatíveis com padrões de ESG.

Milton Corlatti, presidente da Festa da Uva Ícaro de Campos/Divulgação/Cidades

O Parque de Eventos da Festa Nacional da Uva já conta com uma estrutura voltada à atração de visitantes ao longo do ano. Uma das atrações é uma réplica do município de Caxias em 1885, além de restaurantes, lojas e atrações culturais. Segundo Corlatti, o hotel deve funcionar em sinergia com essa estrutura. “As pessoas já frequentam o parque nos fins de semana, mesmo quando não há feiras. A ideia é unir utilidade à vocação turística da cidade”, comentou.

A expectativa é que o projeto estimule o turismo e gere novos empregos diretos e indiretos em Caxias do Sul. Além disso, a empresa já estuda novos modelos de parcerias semelhantes, incluindo um projeto de teleférico ligando o parque ao Cristo do Terceiro Milênio e ao Museu da Casa de Pedra, também anunciado pela empresa nesta segunda-feira. “Acreditamos muito no turismo como força econômica. Mesmo sendo um polo metalmecânico, Caxias precisa diversificar sua base e o turismo tem papel fundamental nisso”, avaliou Corlatti.