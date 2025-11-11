Novos roteiros no Vale do Sinos valorizam atrativos da região

Nos últimos dois anos, os municípios do Vale do Sinos e cidades próximas intensificaram a criação e o fortalecimento de roteiros turísticos que conectam cidades por meio da gastronomia, da natureza e da valorização cultural. O movimento tem gerado novos produtos, qualificado empreendedores locais e ampliado o fluxo de visitantes, impulsionando uma rede regional que combina identidade, hospitalidade e integração regional.

Esses destinos utilizam a representatividade de associações locais como a da Rota Romântica, e a do Vale Germânico, que abrangem parte dos municípios da região, o fomento público e privado, e a participação em eventos do setor turístico para divulgar roteiros e fomentar o empreendedorismo relacionado à alimentação, hospedagem e atrativos que expressam diversificação cultural e histórica.

Caminho turístico foi consolidado pelos produtores rurais da cidade para promover o turismo local e valorizar o cultivo da planta ANDRÉA ENZVEILER/DIVULGAÇÃO/CIDADES

Rota da Lavanda, em Morro Reuter Entre as iniciativas recentes, a, lançada em outubro de 2025, tornou-se rapidamente uma das experiências mais procuradas do Vale Germânico. O roteiro, que nasceu como um sonho coletivo de produtores e empreendedores locais, integra cultivo, produtos artesanais e experiências ligadas à planta aromática.

Outro destaque é a Rota Janelas da Imigração, em São José do Hortêncio, que vem transformando o turismo rural em um vetor de desenvolvimento comunitário. Os Caminhos das Cervejarias Artesanais do Vale Germânico, lançados em 2022, foram a primeira rota estruturada de forma regional pela Associação dos Municípios do Vale Germânico (Amvag) e pelo Sebrae-RS, e têm estimulado empreendedores locais a adaptar suas propriedades para receber visitantes, reforçando o potencial de acolhimento e a valorização das tradições de imigração.

“Nosso foco é a gastronomia e a cultura, que se refletem nas festas e produtos locais. A estruturação dos roteiros vem justamente de um processo de reconhecimento do potencial de cada município e do fortalecimento dos empreendimentos que o integram”, afirma Michele Recktenwald, secretária executiva da Amvag e coordenadora regional de turismo do Vale Germânico.

Segundo ela, os projetos se apoiam em parcerias entre poder público, Sebrae e cooperativas de crédito, como o Sicredi, além do engajamento da iniciativa privada. “É um trabalho de formiguinha. Os municípios precisam primeiro compreender seu potencial turístico, e a partir disso conseguimos capacitar os empreendedores e integrar ações regionais”, explica.

Essa mesma lógica de articulação tem norteado o trabalho da Rota Romântica, que abrange 14 municípios entre São Leopoldo e São Francisco de Paula, e que em 2026 completará 30 anos de criação. De acordo com Terezinha Haas, primeira e atual presidente da Associação Rota Romântica, o papel da iniciativa é organizar os atrativos existentes e transformá-los em produtos prontos para visitação. “Os municípios têm muito a oferecer, mas precisam estar organizados. Nosso trabalho é dar visibilidade ao que já existe e oferecer suporte técnico para transformar potencial em produto turístico”, destaca.

Presidente Lucena, Linha Nova, Morro Reuter e Santa Maria do Herval, além do Circuito de Caminhadas, lançado neste ano em Gramado, com percursos autoguiados por oito cidades, e o Roteiro dos Sinos, de caráter religioso valorizam a diversidade dos municípios e mostram que o turismo pode ser desenvolvido mesmo em locais sem grande estrutura de hospedagem. O importante é organizar o que já existe”, completa Terezinha. Nos últimos anos, a rota lançou roteiros de um dia em municípios como, além do, lançado neste ano em Gramado, com percursos autoguiados por oito cidades, e o, que conecta Estância Velha, Novo Hamburgo e São Leopoldo. “Essas iniciativase mostram que o turismo pode ser desenvolvido mesmo em locais sem grande estrutura de hospedagem. O importante é organizar o que já existe”, completa Terezinha.

Natureza de São José do Herval é atrativo do roteiro Janelas da Imigração Amvag/Divulgação/Cidades

Para os gestores regionais, o momento é de consolidação. A ampliação de roteiros e o aumento da visibilidade dos destinos têm estimulado o investimento em novas experiências, desde hospedagens rurais até produtos ligados à lavanda, cervejas artesanais e gastronomia típica. O desafio agora é avançar na mensuração do impacto turístico, com levantamento de dados de visitação e geração de renda, ainda pouco estruturados regionalmente. Esse é o objetivo expresso tanto por Michele quanto por Terezinha.

sinais são positivos. Em São José do Hortêncio, empreendimentos que antes atendiam apenas a comunidade local passaram a receber visitantes de Porto Alegre e de outras regiões todos os fins de semana. Pousadas rurais relatam aumento de hospedagens, exemplo dos estabelecimentos próximos ao Circuito das Caminhadas. E o crescimento da presença regional em feiras, como a Festuris, que se encerrou em Gramado no último domingo (9), ou mesmo em eventos como a Expointer garantido novos contatos e oportunidades comerciais. Ambas as associações organizarão um fan tour Mesmo assim, os. Em São José do Hortêncio, empreendimentos que antes atendiam apenas a comunidade local passaram a receber visitantes de Porto Alegre e de outras regiões todos os fins de semana., exemplo dos estabelecimentos próximos ao Circuito das Caminhadas. E o crescimento da presença regional em feiras, como a Festuris, que se encerrou em Gramado no último domingo (9), ou mesmo em eventos como a, tem. Ambas as associações organizarão um fan tour

Com identidade própria e forte cooperação entre municípios, a região vem se consolidando como um destino emergente do turismo gaúcho, inclusive para o verão. “A gente tem uma cultura aqui no Rio Grande do Sul, e ela está absolutamente correta, que todos os caminhos levam à praia, certo? Mas a gente pode ser uma alternativa também”, recomenda Terezinha.