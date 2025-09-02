Municípios usam Expointer como vitrine para o turismo

A Expointer, tradicional feira voltada ao agronegócio realizada em Esteio, também tem servido como espaço estratégico para a divulgação de iniciativas turísticas de municípios do Rio Grande do Sul. Além de apresentar máquinas, insumos e tecnologias para o setor produtivo, a feira tem se consolidado como ponto de encontro para gestores, empreendedores e visitantes interessados no turismo, especialmente nos segmentos rural e ambiental.

Neste ano, a feira abriga o espaço “O Turismo Tchê Espera”, que integra uma iniciativa do governo do Estado lançada em agosto. O local reúne representantes de regiões turísticas, municípios e empreendimentos que apresentam produtos, roteiros e atrações para visitantes de todo o país e do exterior. O ambiente também foi planejado para valorizar a diversidade do turismo gaúcho, conectando campo, cidade e cultura em um mesmo espaço.

Entre os municípios que participam da ação estão Morro Reuter, Viamão e Dom Pedrito. Cada um deles utiliza a Expointer como vitrine para atrair turistas, consolidar produtos regionais e firmar parcerias que contribuam para o desenvolvimento econômico e cultural.

Localizado na encosta da Serra, Morro Reuter apresenta na Expointer a Rota da Lavanda, iniciativa que reúne 16 empreendimentos locais. A proposta é oferecer aos visitantes experiências ligadas ao cultivo, à gastronomia e à utilização da lavanda em diferentes produtos.

De acordo com Andréa Schneider Enzveiler, coordenadora da rota, a iniciativa é resultado da organização de agricultores e empreendedores em associação criada há dois anos. “A lavanda já tem mais de duas décadas de presença em Morro Reuter. A partir dela, começamos a produzir óleo essencial e também a utilizá-la em alimentos e bebidas. Hoje, a rota busca atrair turistas tanto para conhecer os campos quanto para vivenciar a cultura que se desenvolveu em torno da planta”, explica.

indicação geográfica em processo de registro fortaleça ainda mais o reconhecimento do produto. A participação em eventos como a Expointer, a Festuris em Gramado O município participa da feira levando degustações e informações sobre a rota, que será oficialmente inaugurada em outubro. A expectativa é de que afortaleça ainda mais o reconhecimento do produto. A participação em eventos como a Expointer, ae outras feiras regionais é vista como essencial para consolidar a rota como destino turístico.

Um exemplo é Viamão, que apresenta na feira o roteiro Sentidos da Terra, lançado em dezembro de 2024. A proposta reúne seis empreendimentos que oferecem experiências ligadas ao turismo rural, pedagógico e gastronômico.

Entre as atividades estão visitas a meliponários para conhecer espécies de abelhas nativas, degustação de mel diretamente das colônias, vivência em campos de lavanda, turismo pedagógico voltado à fauna local, além da primeira cervejaria rural do Brasil e vinícolas que produzem rótulos exclusivos.

Para a empreendedora Janaína Mello, uma das integrantes do roteiro, a participação na Expointer amplia as conexões com visitantes e investidores. “A feira é uma vitrine importante, porque permite divulgar experiências, produtos e estabelecer contatos que se convertem em visitantes e negócios ao longo do ano”, afirma.

Segundo ela, a proximidade com Porto Alegre é outro diferencial de Viamão, que busca aliar suas belezas naturais à valorização da história e da produção local. O município já participa da Expointer há quatro anos, sempre associado à meliponicultura e a parcerias com a Emater.

Em Dom Pedrito, desafio é atrair investimentos para ampliação da rede hoteleira, explica a vice-prefeita Luciane Moura Lívia Araújo/Especial/Cidades

Dom Pedrito tem apostado na divulgação de vinhos e azeites produzidos no município. O destino busca consolidar-se como referência no enoturismo Na região da Campanha Gaúcha,produzidos no município. O destino busca consolidar-se como, associando a tradição histórica do Pampa com a produção agropecuária e cultural.

De acordo com Jorge Silva, presidente do Conselho de Turismo de Dom Pedrito, a presença na Expointer é uma oportunidade para negócios e para apresentar o município a novos visitantes. “Queremos divulgar nossos produtos e atrair turistas. A feira nos permite mostrar o trabalho das vinícolas e de outros empreendimentos para todo o Estado”, destaca.

A vice-prefeita, Luciane Moura, também reforça a importância da feira como espaço de captação de investidores. Segundo ela, o município busca fortalecer a rede hoteleira, que conta atualmente com cerca de 300 vagas, e ampliar a permanência de visitantes, que muitas vezes se deslocam apenas para experiências específicas, como a vinícola Guatambu, que já recebe mais de 10 mil pessoas por ano. “Nosso objetivo é transformar essa visitação em um movimento mais amplo pela cidade, valorizando a culinária, a tradição e a cultura do Pampa”, afirma.

A ênfase no turismo durante a Expointer ocorre em um momento em que o setor é apontado como vetor de recuperação econômica para o Rio Grande do Sul, após as enchentes de 2024. A diversidade de iniciativas apresentadas por municípios de diferentes regiões do Estado reforça a ideia de que o turismo pode ser articulado com a produção agrícola, a cultura e a gastronomia, criando novas oportunidades de desenvolvimento.

Além das apresentações de municípios e empreendimentos, a feira também promove debates sobre integração tecnológica entre turismo e agricultura, interfaces entre agroindústria e turismo rural, e concursos voltados à valorização da paisagem e da identidade regional.