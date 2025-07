37ª da Festuris busca receber mais de 17 mil visitantes

A 37ª edição da Festuris acontecerá entre os dias 6 e 9 de novembro, no Serra Park, em Gramado. O evento, que, segundo os organizadores, é uma das principais feiras de turismo da América Latina, terá seu lançamento oficial no dia 12 de agosto, no Instituto Caldeira, em Porto Alegre.



Daiane Balardin, consultora de comunicação da Rossi & Zorzanello e Fernando Gusen, assessor de imprensa da mesma empresa, visitaram a sede do Jornal do Comércio na tarde desta quinta-feira (31), e foram recebidos pelo diretor-presidente da entidade, Giovanni Jarros Tumelero. A dupla convidou pessoalmente membros da redação e da diretoria do jornal para a feira.

Visita ao JC de assessores da Festuris, para entrega do convite para o evento. BRENO BAUER/JC



Segundo eles, o evento "tem tudo para ser um dos maiores que já aconteceu", com uma previsão de que a feira receba mais de 17 mil visitantes. Segundo eles, o evento "tem tudo para ser um dos maiores que já aconteceu", com uma previsão de que a feira receba mais de 17 mil visitantes.

"Ano passado foram 15 mil profissionais do turismo, nacional e internacional, que participaram do evento. A gente quer chegar a 17 mil esse ano", destacou Daiane.

Segundo Daiane, a programação é um dos pontos fortes da Festuris. A consultora enfatizou a importância de um espaço chamado de "meeting", que receberá mais de 12 palestrantes de destaque, para falar de diversos temas relacionados ao turismo. A ex-atleta olímpica e campeã mundial Daiane dos Santos já está confirmada, e irá debater a relação entre esporte e turismo.