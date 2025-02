Campanha é a nova fronteira do enoturismo no Estado

Muito além da Serra gaúcha, a Campanha desponta como um destino promissor para os amantes do vinho . Com vastas paisagens de coxilhas e campos, a região combina tradição e inovação na vitivinicultura, destacando-se pela qualidade de seus rótulos e pelo selo de Indicação de Procedência (IP Campanha Gaúcha). Com vinícolas espalhadas por diferentes pontos, a experiência turística envolve desde piqueniques e degustações até passeios icônicos, como o recém-inaugurado Trem do Pampa . Além de impulsionar o turismo, a enocultura da Campanha fortalece a identidade do vinho brasileiro e combate a concorrência desleal de produtos ilegais .

No limite entre Dom Pedrito e Bagé, no topo de uma colina, está a Cerros de Gaya, vinícola boutique que encanta os visitantes com cenários bucólicos Cerros de Gaya/Divulgação/JC

O primeiro destino que vem à mente de quem quer viajar para contemplar vinhedos e provar vinhos é a Serra Gaúcha. Mas é sempre bom lembrar que nem só de Bento Gonçalves e Vale dos Vinhedos vive o enoturismo gaúcho. Uma outra rota turística, com características bastante distintas e vinhos igualmente surpreendentes, toma forma na imensidão do Pampa. Bordada pelas coxilhas e cerros, a Campanha é a nova fronteira do vinho no Rio Grande do Sul pela sua extensão e pelas características extremamente favoráveis de clima e solo.

Agora, também desponta como atrativo turístico qualificado para os amantes da bebida. Antes do começo da vindima na Campanha, no final de janeiro, a reportagem do Jornal do Comércio mergulhou nesse roteiro para conhecer os atrativos, as pessoas e, claro, os vinhos dessa região cada vez mais relevante para o setor.

Diferentemente da Serra Gaúcha, em que as vinícolas estão próximas umas das outras e novos pontos de interesse surgem a cada curva, a Campanha é uma terra de vastidões. É preciso percorrer algumas distâncias para acessar os locais que se destacam no enoturismo. Mas isso também é parte da magia do passeio, que normalmente é feito de carro particular ou em veículos turísticos, no caso de grupos. Tomar um chimarrão e contemplar as bucólicas paisagens de campos e coxilhas é o primeiro passo para desacelerar e imergir no ritmo e nas cores do Bioma Pampa. Pela estrada, além dos vinhedos, o pasto nativo alimenta o gado de corte, produto gaúcho de excelência que harmoniza à perfeição com o vinho que nasce nesse terroir.

LEIA MAIS: Supermago leva inovação às gôndolas para assegurar a qualidade dos alimentos



A Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha congrega 18 empresas, entre as quais mais de 10 têm programas receptivos para os turistas que estão na região e desejam conhecer mais sobre os vinhos e roteiros. E as opções são variadas, desde piquenique entre os vinhedos e degustações orientadas até almoços temáticos que harmonizam com a carne superpremium produzida no bioma com os vinhos da região. Esse pacote vem emoldurado pela paisagem única do Pampa, em tudo diferente das demais regiões vinícolas do Estado.

Para deixar o roteiro ainda mais atrativo, a região possui, desde 2020, o selo de Indicação de Procedência (IP Campanha Gaúcha), que atesta o local e o modo de produção dos rótulos. O reconhecimento favorece a divulgação da vitivinicultura e assegura a qualidade do vinho local.

Berço da produção vitivinícola em escala industrial do País, a Campanha produz vinhos para consumo no mercado interno e exportação há 150 anos. A primeira vinícola registrada do Brasil foi a J. Marimon & Filhos, cujos vinhedos foram implantados em 1882, na Quinta do Seival, onde hoje fica a cidade de Candiota - uma das paradas do nosso percurso percorrido.

Em uma estrutura de paredes de barro e telhado de palha, a empresa elaborava vinhos que no início do século XX já eram reconhecidos por sua qualidade. Em 1923, Marimon foi premiado com a Medalha de Ouro na Exposição do Centenário da Independência, que ocorreu no Rio de Janeiro com a participação de mais de três milhões de pessoas.

Essa primeira vinícola não perdurou, mas outros investimentos ocorreram na região algumas décadas depois. O principal deles foi feito pelo grupo americano Almadén, que, em 1973, instalou a primeira vinícola de Santana do Livramento, para produzir uvas e vinhos com a marca californiana. Em 2009, a estrutura foi adquirida pela Miolo, que vem fazendo grandes investimentos para a produção de vinhos finos no local.

Estação Ferroviária do Trem do Pampa em Santana do Livramento TÂNIA MEINERZ/JC

Inaugurado em 2024, o Trem do Pampa deu impulso inédito ao turismo na região. Um passeio de mais de duas horas que liga as estações ferroviárias de Palomas e Santana do Livramento, com parada na Almadén, tem sido um catalisador importante para a atividade. Além da viagem em si, os passageiros curtem degustações e atrações culturais a bordo, além de fazerem uma visitação à vinícola. Mas não é obrigatório embarcar no trem para curtir as belezas da região.

Para a presidente da Associação dos Vinhos da Campanha, Rosana Wagner, o turismo é fundamental para tornar mais conhecidas as vinícolas da região e para consolidar a imagem do vinho brasileiro elaborado na Campanha, cuja qualidade é reconhecida. Ela também destaca a importância da conexão entre o consumidor e o produto, fortalecida pelas experiências enoturísticas, especialmente em tempos de competição desleal com produtos contrabandeados.

"Com essa onda de contrabando e descaminho, o turismo se torna ainda mais importante não só para escoar a nossa produção e gerar empregos, mas para conscientizar o consumidor sobre a importância de rejeitar o produto ilegal", afirma.

Líder absoluto na produção nacional de vinhos, responsável por mais de 80% do volume, o Rio Grande do Sul também é o principal destino de enoturismo no País. A pandemia consolidou a Serra gaúcha e, principalmente, o Vale dos Vinhedos, como destinos obrigatórios para quem gosta de viajar em busca de experiências enogastronômicas.

A Campanha, porém, revela a diversidade de opções no Estado, com experiências e dinâmicas distintas. Região de clima temperado, tem invernos muito frios e verões secos e de grande amplitude térmica, com cerca de 15 horas diárias de sol na época de maturação e colheita. Essas características conferem uma personalidade única aos vinhos, que são a principal atração de qualquer experiência turística. Então, antes de preparar sua próxima viagem, nos acompanhe nesse roteiro repleto de sabores, aromas e histórias.