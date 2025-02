Supermago leva inovação às gôndolas para assegurar a qualidade dos alimentos

Se engana quem pensa que inovação só está na mira de grandes players do mercado. Micro e pequenas empresas também podem ter soluções que revolucionem suas rotinas e otimizem resultados. Um exemplo vem do setor supermercadista, com a rede de bairro Supermago, um negócio familiar com lojas localizada em Porto Alegre, que se destaca pela busca constante por inovação e melhoria na gestão de seus processos. Com um forte compromisso com a qualidade dos produtos perecíveis e o atendimento diferenciado aos clientes, a rede implementou um sistema avançado de rastreabilidade, garantindo maior controle sobre seus estoques e reduzindo significativamente as perdas. Essa iniciativa traz benefícios não apenas para o supermercado, mas também para os produtores rurais, que passam a ter mais previsibilidade sobre a demanda e melhores condições de negociação.

Com a adoção do QR Code Padrão GS1 com Digital Link, cada etiqueta de pesagem ganha um número sequencial único, o que permite um rastreamento preciso de cada item em gôndola. Esse padrão amplia as informações disponíveis para o software, facilitando o gerenciamento de estoque e evitando desperdícios.

A Urano, empresa especializada em automação comercial, também participa da iniciativa, fornecendo a infraestrutura tecnológica necessária para a geração e o processamento das informações. Com esse padrão, cada pesagem é automaticamente integrada ao sistema, otimizando a gestão do estoque e garantindo mais eficiência na reposição de produtos. Também faz parte do projeto outra empresa gaúcha, a Telecon, especializada em tecnologia e gestão, desenvolvedora do software ERP para supermercados Sistema S e do Torus PDV.

Além da melhoria na gestão, a tecnologia reduz perdas, melhora o posicionamento estratégico dos itens e contribui para um consumo mais consciente, uma vez que permite identificar rapidamente produtos próximos do vencimento e adotar estratégias para sua comercialização antes que se tornem descartes. Isso representa um grande diferencial para supermercados de bairro, que precisam oferecer um serviço de qualidade para se destacar frente às grandes redes.

A história do Supermago reforça seu compromisso com a inovação. Fundada em 1998, a rede nasceu da experiência de seus fundadores no setor supermercadista e sempre teve como objetivo atender seus clientes com proximidade e qualidade. Com lojas localizadas em diferentes pontos de Porto Alegre, o Supermago ampliou seus serviços ao longo dos anos, inaugurando um supermercado online com delivery e drive-thru em 2016, pioneiro no Rio Grande do Sul. Também investiu em diferenciais como o dog parking, garantindo um espaço seguro para os animais de estimação dos clientes enquanto fazem suas compras.

Patrícia Machado, diretora do Supermago, destaca a relevância da rastreabilidade na redução de desperdícios e nos impactos positivos para toda a cadeia de abastecimento: "Essa tecnologia nos permite monitorar melhor a validade dos produtos, reduzir perdas e otimizar a nossa gestão. Para a indústria, isso também apresenta uma vantagem, pois permite a rastreabilidade completa do seu produto, desde a produção até a sua venda no varejo, consequentemente garante o fluxo de fornecimento mais estável", lista.

Empresas & Negócios - Quais foram os principais desafios enfrentados durante o desenvolvimento da solução de rastreabilidade no Supermago?

Patricia Machado - O principal desafio foi alinhar a tecnologia às necessidades do negócio, garantindo um sistema eficiente e intuitivo. Foi necessário integrar a solução com o ERP do supermercado e garantir que todos os colaboradores estivessem treinados para usar a nova ferramenta, sem impactar o atendimento ao cliente.

E&N - Como a implementação do QR Code Padrão GS1 com Digital Link tem contribuído para o dia a dia da operação no supermercado?

Patricia - A rastreabilidade permite um controle rigoroso da validade dos produtos e uma gestão de estoque mais eficiente. Com o QR Code, conseguimos identificar rapidamente itens próximos ao vencimento e priorizar sua venda, reduzindo desperdícios e evitando prejuízos.

E&N - Como surgiu a parceria entre o Supermago, a Telecon Sistemas e a Urano?

Patricia - O Supermago é parceiro da Telecon Sistemas há mais de 10 anos. A ideia do projeto surgiu em uma feira supermercadista em São Paulo, em 2024, durante um bate papo informal e troca de ideias sobre rastreabilidade e redução de desperdício. O elo foi a Telecon Sistemas, que é fornecedora do Supermago há mais de 10 anos e homologada para integrar os equipamentos Urano em supermercados. A Urano entrou no projeto com a tecnologia necessária para integrar o sistema de balanças ao ERP, permitindo a rastreabilidade completa dos produtos perecíveis.

E&N - Qual a importância desse reconhecimento com o Prêmio Automação GS1 Brasil conquistado pelas três empresas no final de 2024?

Patricia - Esse prêmio nos coloca em um patamar de destaque na inovação tecnológica do setor. Ele valida nossos esforços em modernização e mostra que estamos no caminho certo ao buscar eficiência e qualidade.

E&N - Quais resultados práticos já foram percebidos no Supermago após a implementação da solução?

Patricia - A redução de perdas foi significativa. Com a emissão de etiquetas únicas, conseguimos monitorar os produtos fracionados e identificar quais itens precisam ser remanejados. Além disso, o sistema permite comparar o peso real do produto com o peso da etiqueta no checkout, evitando divergências.

E&N - Como a tecnologia influencia diretamente a experiência dos consumidores no ponto de venda?

Patricia - A melhoria na gestão de estoque garante que os clientes encontrem sempre produtos frescos e bem acondicionados. Além disso, evitamos rupturas e mantemos uma oferta variada de itens perecíveis.

E&N: Vocês acreditam que a rastreabilidade será uma tendência cada vez mais presente no varejo?

Patricia - Com certeza. A rastreabilidade traz benefícios tanto para os supermercadistas quanto para os fornecedores e consumidores, reduzindo desperdícios e melhorando a segurança alimentar. Com a adoção de tecnologias como QR Codes, blockchain e inteligência artificial, supermercados e fornecedores conseguem acompanhar toda a jornada dos produtos, desde a origem até a chegada ao consumidor final. Para os supermercadistas, a rastreabilidade representa um grande avanço na gestão de estoque e no controle de qualidade. A possibilidade de monitorar lotes específicos de mercadorias facilita a identificação de problemas, como contaminações ou vencimentos próximos, permitindo ações rápidas para evitar desperdícios e proteger a saúde dos clientes. Além disso, a tecnologia melhora a relação com fornecedores ao garantir que apenas produtos dentro dos padrões de qualidade cheguem às prateleiras. Os consumidores também são beneficiados, pois ganham acesso a informações detalhadas sobre os produtos que consomem, incluindo procedência, métodos de produção e até impactos ambientais. Essa transparência fortalece a confiança na marca e incentiva escolhas mais conscientes. Já para os fornecedores, a rastreabilidade permite otimizar processos produtivos, garantindo conformidade com normas sanitárias e regulatórias. Além disso, possibilita uma resposta ágil em caso de recall, minimizando prejuízos e protegendo a reputação das empresas. Com a crescente exigência por alimentos seguros e sustentáveis, a rastreabilidade se consolida como uma tendência indispensável no varejo, promovendo eficiência, confiança e responsabilidade em toda a cadeia de abastecimento.

E&N - Quais são os próximos passos para expandir ou aprimorar a solução?

O ideal seria que a indústria também adotasse rótulos com QR Code diretamente na linha de produção. Assim, poderíamos rastrear os produtos desde a fabricação até a venda final.

E&N - Como os consumidores têm reagido às inovações implementadas no Supermago?

Patricia - Os clientes percebem a diferença na qualidade dos produtos e no atendimento. Também valorizam iniciativas como o dog parking e o espaço kids, que tornam a experiência de compra mais agradável.

Quais outras tecnologias podem complementar esse trabalho?

Patricia - O uso de Business Intelligence (BI) na gestão de supermercados de bairro representa um grande avanço na tomada de decisões estratégicas, permitindo uma administração mais eficiente e baseada em dados concretos. Para esses estabelecimentos, que muitas vezes operam com margens de lucro mais apertadas do que grandes redes varejistas, a capacidade de analisar informações em tempo real e identificar padrões de consumo pode ser um diferencial competitivo significativo. Uma das principais vantagens do BI é a possibilidade de monitoramento detalhado do estoque. Com a análise de dados históricos e tendências de compra, é possível prever a demanda por determinados produtos, evitando tanto a falta quanto o excesso de mercadorias. Para supermercados de bairro, isso é essencial, pois reduz desperdícios, melhora o giro dos produtos e evita perdas financeiras. Além disso, a gestão eficiente de perecíveis — como frutas, verduras, laticínios e carnes — é otimizada, garantindo que os itens mais sensíveis sejam vendidos dentro do prazo de validade, minimizando desperdícios e reforçando o compromisso com a qualidade.

