Viamão desponta na produção de azeites premium e aposta no olivoturismo

Em um cenário produtivo onde predominam as regiões Sul e Campanha, a olivicultura tem no município de Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um expoente de uma produção regular de azeites extravirgens com reconhecimento nacional e internacional.

A iniciativa é liderada pela Estância das Oliveiras, na zona rural de Viamão, a cerca de 28 km da Capital gaúcha e que cultiva oliveiras na região desde 2003 – a primeira safra foi colhida em 2012. O empreendimento aposta no olivoturismo como estratégia de crescimento, com a criação de uma opção de passeio que combina gastronomia, educação sensorial e contato direto com a cadeia produtiva do azeite, principalmente durante o período de colheita, entre os meses de janeiro e fevereiro.

Segundo Rafael Sittoni Goelzer, sócio e diretor de Relacionamento com o Mercado da empresa, o objetivo é aproximar o público do processo produtivo e fortalecer a cultura do azeite no país. “O turismo é uma ferramenta estratégica para proteger o consumidor e formar mercado”, analisa.

Criado em 2020, o projeto turístico oferece experiências imersivas: uma caminhada guiada pelos olivais, visita ao lagar — espaço onde as azeitonas são processadas para a fabricação do azeite —, degustação orientada para identificação de atributos sensoriais e eventos gastronômicos temáticos. O roteiro inclui almoços, piqueniques e atividades ao pôr do sol, compondo uma programação voltada para grupos, visitantes individuais e interessados na produção local.

Opções gastronômicas, como o churrasco no fogo de chão, aliam-se à degustação de azeites Lívia Araújo/Especial/Cidades

O impacto econômico do olivoturismo já é perceptível. A localização próxima à capital garante fluxo constante de visitantes e facilita a distribuição dos produtos. Para Goelzer, essa combinação tem ampliado a visibilidade da marca e fortalecido o mercado regional. “A proximidade com Porto Alegre é estratégica. Estamos na porta da Capital, o que facilita o acesso de consumidores e visitantes interessados em conhecer a fundo azeites de qualidade”, afirma.

Além da experiência no campo, a Estância tem construído reconhecimento internacional. Somente em 2025, a marca conquistou mais de 120 premiações em concursos mundiais. De acordo com o Extra Virgin Olive Oil World Ranking, tornou-se o azeite mais premiado do Brasil e ocupa a quinta posição no ranking global. “Estamos competindo com marcas seculares, com 100, 200, 300 anos de história. Isso mostra a capacidade técnica do Brasil em produzir azeites de excelência”, destaca Goelzer. A marca também está presente, junto com outros seis produtores gaúchos, na edição 2026 do guia italiano Flos Olei, que avaliou aproximadamente 500 propriedades de destaque em cinco continentes, abrangendo 57 países envolvidos na olivicultura de excelência.

Visitação para eventos ou pacotes individuais ou familiares envolvem conhecimento sobre o plantio e produção do azeite extravirgem Lívia Araújo/Especial/Cidades

O processo produtivo tem foco no controle rigoroso de fatores que interferem na qualidade: colheita rápida, extração em até quatro horas, controle de temperatura, proteção contra a luz e armazenamento em tanques com gás argônio para evitar oxidação. Esses cuidados técnicos resultam em azeites classificados como premium, que vêm ganhando mercado entre consumidores exigentes e restaurantes especializados.

Além de Viamão, outras regiões mais próximas à Capital têm no olivoturismo uma fonte de atração de visitantes e educação para a gastronomia, como na Serra Gaúcha, onde o parque Olivas de Gramado integra o roteiro rural Raízes Coloniais de Gramado e possui cerca de 12 mil pés de oliveiras de seis diferentes variedades.

Tanto Viamão como Gramado integram a Rota das Oliveiras, instituída em 2019 por lei estadual, e que visa a incentivar o turismo rural associado à olivicultura, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento do setor. Predominam propriedades produtoras da região da Campanha, como Santana do Livramento, Dom Pedrito e Pinheiro Machado, mas estão presentes cidades do Centro do RS e da Serra, como Glorinha, Mariana Pimentel, Triunfo, Vacaria, entre outras.