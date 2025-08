UFPel e prefeitura alinham medidas para a transferência de ambulatórios para um novo espaço em Pelotas

A governança do Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas, recebeu representantes da Faculdade de Medicina da UFPel e da Secretaria Municipal de Saúde de Pelotas para reunião de alinhamento sobre a transferência dos ambulatórios da universidade para o novo espaço localizado no prédio da antiga Laneira Pelotense.

A mudança ocorre em razão da necessidade de desocupação do prédio atual do Ambulatório Central, que será demolido para dar início às obras do bloco 2 do novo Hospital Escola. O novo prédio dos ambulatórios, recentemente construído pela UFPel, passará a abrigar diversos serviços assistenciais e de ensino, entre eles o Serviço de Atenção Especializada (SAE), que oferece atendimento especializado às pessoas que vivem com HIV/Aids, além de outros ambulatórios de especialidades médicas.

O encontro teve como principal objetivo o planejamento conjunto da transição dos serviços, de modo a garantir segurança, continuidade dos atendimentos e o adequado acolhimento dos pacientes no novo local. Durante a reunião, foi ressaltada a importância do trabalho articulado entre as instituições para minimizar o impacto da mudança.

A previsão é que a transferência ocorra até o final de agosto, aproveitando o período de férias acadêmicas, o que permitirá a reorganização das atividades com o menor prejuízo possível à assistência prestada à população.