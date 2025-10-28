Alvorada inaugura a primeira Unidade de Saúde Animal do município



A Prefeitura de Alvorada, na Região Metropolitana, inaugurou, na manhã desta terça-feira (28), a primeira Unidade de Saúde Animal de Alvorada (Usaa). A expectativa da administração municipal é de realizar cerca de 350 atendimentos por mês, entre consultas e castrações.

Administrada pelo Departamento de Bem-Estar Animal (DBEA), vinculado à Secretaria de Meio Ambiente (Smmam), a Usaa oferecerá consultas veterinárias e cirurgias de baixa complexidade, como castrações, retirada de nódulos e suturas de ferimentos.

O funcionamento da unidade será de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Nas segundas, quartas e sextas-feiras, ocorrerão 12 consultas diárias, sendo 10 destinadas a tutores e duas a protetores independentes. Já nas terças e quintas-feiras, serão realizadas as cirurgias agendadas. Neste primeiro momento, o espaço não oferecerá atendimentos de emergência, internação ou recolhimento de animais, concentrando-se na prevenção e no cuidado contínuo.

Os atendimentos serão gratuitos e abertos à população, conforme agendamento pelo WhatsApp (51) 99344-2089, com apresentação de documento de identidade e comprovante de residência em Alvorada.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do prefeito Douglas Martello, do vice-prefeito Valmor Freitas, secretários, servidores, lideranças e representantes da causa animal. A unidade está localizada junto à Unidade de Vigilância em Zoonoses (UVZ), na Rua Carlos Chagas, 86 – Bairro Tijuca.