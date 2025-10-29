Postos de combustíveis do interior recebem check-up de saúde

O Saúde na Estrada, iniciativa itinerante de saúde e responsabilidade social da Ipiranga, retorna ao estado para ações de saúde e bem-estar de caminhoneiros e comunidades próximas aos postos Ipiranga Rodo Rede. Depois de passar pelo município de Osório, a carreta se instalará em postos nas cidades de São Lourenço do Sul, Rio Grande, Caxias do Sul e Garibaldi entre os dias 30 de outubro e 5 de novembro.



O Saúde na Estrada disponibiliza exames focados no check-up básico de saúde, incluindo medições de oximetria para avaliar a oxigenação no sangue, temperatura corporal, pressão arterial e batimentos cardíacos. Além disso, são oferecidos testes oftalmológicos, avaliações de glicemia para monitorar o nível de açúcar no sangue, bioimpedância para determinar a composição corporal e avaliar o estado nutricional, testes rápidos para detecção de HIV, sífilis; e hepatite B e C.

Também serão disponibilizadas vacinas, em conjunto com as secretarias municipais de saúde. Serão aplicadas vacinas para H1N1, Covid, Tétano, Rubéola, Hepatite B e Febre Amarela.

Além dos serviços de saúde, a carreta prioriza o bem-estar e a segurança dos motoristas. Para isso, a carreta conta com Espaço Zen, equipada com cadeiras de massagem para proporcionar momentos de relaxamento e com serviços de barbearia a todos os frequentadores.

A carreta também irá oferecer orientações de trânsito, visando a segurança de todos nas estradas, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação ocorrerá em São Lourenço do Sul na quinta-feira (30), no posto Coqueiro Combs E Servicos Ltda, na Rodovia BR-116, s/n, km 453; na sexta-feira (31), o veículo estará em Rio Grande, no posto Coml Buffon Combs E Transp Ltda, na Rodovia BR-392 s/n, km 18,5 ; na próxima segunda-feira (3), será a vez de Caxias do Sul, no Bcr Comercio De Combustiveis Ltda, na Rodovia BR-116 s/n, km 143+100 M; e na outra quinta-feira (5), a ação termina em Garibaldi, no SS Comercio De Combustiveis SA, na rodovia RST-470 S/N, km 225, Sala 01.

Ao longo dos últimos 18 anos, o projeto beneficiou mais de 700 mil pessoas, atendendo a quase 230 municípios, em 22 estados. Com mais de 1.700 eventos realizados e 600 mil quilômetros percorridos, a iniciativa teve o apoio de mais de 55 mil profissionais da saúde voluntários.